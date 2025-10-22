सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम… झारखंड के SP मोहम्मद अर्शी का भजन वायरल
संक्षेप: झारखंड के सिमडेगा SP मोहम्मद अर्शी का एक आधिकारिक बैठक में 'सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम...' भजन गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
झारखंड के सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक (SP) मोहम्मद अर्शी का एक राम भजन गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वे 'सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम...' गाते दिख रहे हैं। उनकी मधुर आवाज ने ऑनलाइन दर्शकों का दिल जीत लिया।
मीटिंग में गाया भजन
वीडियो एक आधिकारिक मीटिंग का है, जहां अर्शी भजन गाते हैं और आसपास बैठे लोग तालियां बजाते हैं। करीब डेढ़ मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। यह वीडियो सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दे रहा है। लोग कमेंट्स में अर्शी की आवाज और इस पहल की सराहना कर रहे हैं। यह वीडियो दिखाता है कि पुलिस अधिकारी भी अपनी कला से लोगों को जोड़ सकते हैं।
कौन हैं मोहम्मद अर्शी?
मोहम्मद अर्शी एक IPS अधिकारी हैं, जो सिमडेगा में SP हैं। वे नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर चुके हैं और UPSC इंटरव्यू में 225 अंक हासिल कर रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनकी पोस्टिंग गढ़वा जैसे जिलों में भी रही है। पहले भी उनकी गुरबानी गायन की तारीफ हो चुकी है।