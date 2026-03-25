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झारखंड में SIR की तैयारी तेज, चुनाव आयोग जल्द करेगा घोषणा

Mar 25, 2026 06:34 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारी जारी है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इसकी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषणा की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

झारखंड में SIR की तैयारी तेज, चुनाव आयोग जल्द करेगा घोषणा

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी जारी है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में इसकी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषणा की संभावना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी जिलों और बीएलओ को मार्च अंत तक प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

सभी बीएलओ को स्पष्ट कहा गया है कि जो भी मतदाता 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अपना सत्यापन अब तक नहीं करा सके हैं, उनकी पहचान कर सत्यापन की कार्रवाई की जाए। अब तक राज्य के 2.66 करोड़ मतदाताओं में से 1.95 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। ऐसे मतदाताओं को क्षेत्र में जाकर सत्यापन कराने का आग्रह करें।

अभी आसानी से हो जाएगा सत्यापन

वर्तमान में सत्यापन आसानी से हो सकेगा, लेकिन एसआईआर के समय आवश्यक सभी दस्तावेज मतदाताओं को देने होंगे। इसके बाद ही पहले सत्यापन और उसके बाद में एसआईआर हो सकेगा, इसमें मतदाताओं को ज्यादा समय लग सकेगा। उचित दस्तावेज नहीं दिए जाने पर संबंधित मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम रखने या हटाने का निर्णय भी लिया जा सकता है।

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11 मार्च से शुरू हुई थी राज्य स्तरीय बैठक

झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि एसआईआर के संबंध में 11 मार्च को एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्री-रिविजन की गतिविधियों को पूरा करना था, ताकि एसआईआर शुरू होने से पहले बची हुई सभी कमियों को इसी महीने सुधार कर सारी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएं।

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100 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी एसआईआर की प्रक्रिया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर 90 से 100 दिन में पूरा होता है। कुछ राज्य इसमें और समय की मांग करते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। झारखंड में 90 से 100 दिन के अंदर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले 73 फीसदी मतदाता सूची का सत्यापन पूरा कर लिया गया है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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