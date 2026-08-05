झारखंड में 43.61 लाख वोटरों के नाम हटे, 5 बड़े कारण क्या? आंकड़ों में समझिए पूरा गणित
झारखंड में SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस दौरान 43.61 लाख नाम हटाए गए। जानिए आखिर किन कारणों से मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।
झारखंड में Special Intensive Revision (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है। राज्य की वोटर लिस्ट से 43.61 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि, पहली नजर में यह संख्या चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इसके पीछे कई अलग-अलग कारण रहे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर क्या कारण हैं? जानिए हर जरूरी बात लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
कितने मतदाता थे और अब कितने रह गए?
झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार के मुताबिक, SIR शुरू होने से पहले राज्य में 2,64,63,236 (करीब 2.64 करोड़) मतदाता पंजीकृत थे। 30 जून से 29 जुलाई तक चले SIR अभियान के बाद पब्लिश हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची में 2,21,01,249 (करीब 2.21 करोड़) मतदाता शामिल हैं। इस दौरान 83.51 फीसदी मतदाताओं ने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए।
- नाम कटने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा?
चुनाव आयोग के अनुसार, हटाए गए 43,61,987 नामों में सबसे ज्यादा 15.92 लाख मतदाता ऐसे थे, जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके थे। यानी कुल हटाए गए नामों में करीब 36.5 फीसदी ऐसे लोगों के थे, जो अब अपने पुराने पते पर नहीं रहते थे।
- दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या?
करीब 14.50 लाख मतदाता ऐसे मिले, जो बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के घर-घर वैरिफिकेशन अभियान के दौरान नहीं मिले या उनका पता नहीं चल सका। यह संख्या कुल हटाए गए नामों का करीब 33.2 फीसदी है।
- मृत मतदाताओं के भी लाखों नाम हटे
आंकड़ों के मुताबिक, 7.63 लाख मतदाताओं के नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह कुल हटाए गए नामों का लगभग 17.5 फीसदी है।
- डुप्लीकेट नाम भी हटाए गए
चुनाव आयोग ने जांच के दौरान 4.38 लाख मतदाताओं के नाम ऐसे पाए गए, जो एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में रजिस्टर थे। ऐसे सभी डुप्लीकेट नाम हटाकर मतदाता सूची को अपडेट किया गया। इनकी हिस्सेदारी कुल हटाए गए नामों में करीब 10 फीसदी रही।
- फॉर्म नहीं भरने वालों के नाम भी हटे
इसके अलावा करीब 1.16 लाख मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया या तय समय के भीतर फॉर्म बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को वापस नहीं सौंपा। ऐसे मतदाताओं के नाम भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए।
एक नजर में पूरा आंकड़ा
- स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट- 15.92 लाख मतदाता
- वैरिफिकेशन के दौरान नहीं मिले/अनट्रेसेबल-14.50 लाख मतदाता
- मृत्यु- 7.63 लाख मतदाता
- डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन- 4.38 लाख
- फॉर्म जमा नहीं किया/हस्ताक्षर से इनकार- 1.16 लाख मतदाता
अब आगे क्या होगा?
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या जिन्हें सूची में किसी तरह की त्रुटि लगती है, वे निर्धारित अवधि के दौरान दावा और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा कर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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