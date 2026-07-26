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AI वाले ड्रोन, कैमरे और 11,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती; झारखंड में श्रावणी मेले के क्या तैयारी

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, रांची, भाषा
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श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में इस बार भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। 

Baba Baidyanath Jyotirlinga
Baba Baidyanath Jyotirlinga

झारखंड के देवघर और दुमका जिलों में 30 जुलाई से शुरू होने वाले एक महीने के श्रावणी मेले के लिए एआई आधारित ड्रोन, फेस रिकग्निशन कैमरों और 11,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती सहित हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, हर साल इस मेले में 35 से 40 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रावण मास के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में पूजा-अर्चना के लिए आते हैं।

देवघर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि देवघर शहर और उसके आसपास 100 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं और हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर परिसर और उसके आसपास एआई आधारित ड्रोन निगरानी और चेहरे को पहचानने वाले कैमरे लगाए गए हैं।

बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर के आसपास क्या तैयारी?

उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर और आसपास 1,200 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि एआई आधारित एकीकृत मेला नियंत्रण कक्ष, सूचना और हेल्पलाइन के लिए चैटबॉट, एआई आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली और विभिन्न स्थानों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे भी लगाए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तीन कंपनियां, द्रुत कार्य बल, झारखंड जगुआर की दो टीम तथा बम निरोधक एवं निस्तारण दस्ता तैनात किया जाएगा। शिवगंगा तालाब पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम भी तैनात रहेगी।

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दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि बाबा बासुकीनाथ धाम में स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, सुरक्षा, सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, खोया-पाया केंद्र और श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

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28 जुलाई तक पूरे हो जाएंगे काम

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने अधिकारियों को 28 जुलाई तक सभी लंबित कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे मेले के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। झारखंड और बिहार के अधिकारी मेले के सफल आयोजन के लिए साथ काम कर रहे हैं।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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