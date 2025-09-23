झारखंड में शिक्षकों को स्कूल में तंबाकू खाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना

झारखंड के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत स्कूलों या शिक्षण संस्थानों में तंबाकू का सेवन करने वाले शिक्षक या किसी को भी 200 रुपये का जुर्माना देना होगा, और सभी संस्थानों को 'तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान' का टैग लगाना अनिवार्य होगा।

झारखंड के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक या कोई तंबाकू खाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 200 रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सिगरेट पीने, बीड़ी पीने, गुटखा-पान मसाला खाने पर भी लगेगा। सभी संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का टैग भी लगाना होगा। साथ ही गैर धूम्रपान क्षेत्र और यहां धूम्रपान करना अपराध है का बैनर या उसे लिखना होगा। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है।

तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए शिक्षण संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिक्षण संस्थानों के स्टॉफ, सदस्य, शिक्षक या विद्यार्थियों को टोबैको मॉनिटर के रूप में नामित किया जाना है। अगर किसी विद्यार्थी को टोबैको मॉनिटर नामित किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाए कि वह क्लास नौवीं से 12वीं में अध्ययनरत हों। साथ ही, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मॉनिटर खुद तंबाकू का उपयोग करने वाले नहीं हों। स्कूल परिसर में मुख्य स्थानों पर टोबैको मॉनिटर के नाम, पद और फोन नंबर अंकित किये जाएं। संस्थान के परिसर में तंबाकू उत्पादों का सेवन मना है। इसलिए अगर तंबाकू उपयोग के बाद उसके अवशेष परिसर में मिलते हैं तो यह समझा जाएगा कि तंबाकू का प्रयोग परिसर में हुआ है। इसलिए संस्थानों के परिसर को स्वच्छ रखें।

रिपोर्ट स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर अपलोड करेंगे उच्च शिक्षा संस्थानों को इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मियों की उत्साही भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सभी संस्थानों को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट स्वच्छता ही सेवा पोर्टल- https://swachhatahiseva.gov.in, पर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही संस्थानों से एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है, जो गतिविधियों का समन्वय व निगरानी करेंगे। प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अभियान की गतिविधियों को राहत और पुनर्वास कार्यों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि स्वच्छता, स्वच्छ जल और स्वास्थ्यकर जीवनशैली का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सके।

स्वच्छता ही सेवा (एचएचएस-2025) अभियान को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह अभियान देशभर में 17 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 1 अक्तूबर तक चलेगा और इसका समापन 2 अक्तूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में होगा। इस वर्ष अभियान का मुख्य विषय- स्वच्छोत्सव, रखा गया है।

जानकारी के अनुसार, इसका उद्देश्य समाज और सरकार की सामूहिक भागीदारी से स्वच्छता को जनांदोलन बनाना है। इस दौरान सफाई अभियान, स्वच्छ सुजल गांव, वेस्ट-टू-आर्ट, क्लीन ग्रीन उत्सव और शून्य-अपशिष्ट प्रथाओं जैसी गतिविधियों का आयोजन होगा। 25 सितंबर को विशेष श्रमदान कार्यक्रम- एक दिन, एक घंटा, एक साथ, आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अभियान की मुख्य गतिविधियां यह अभियान संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें प्रमुख गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों का रूपांतरण, परिसरों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई, सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन, निवारक स्वास्थ्य जांच, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल, क्लीन ग्रीन उत्सव का आयोजन, शून्य-अपशिष्ट प्रथाएं और स्वच्छ सुजल गांव, क्लीन स्ट्रीट फूड और आरआरआर केंद्र, जैसे नवाचार शामिल हैं। आरआरआर के तहत रिड्यूस (कम करना), रीयूज (पुनःउपयोग) और रीसायकल (पुनर्चक्रण) शामिल हैं।