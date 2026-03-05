Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड के स्कूल में छात्रा को गोद में उठा अश्लील डांस करने वाले हेडमास्टर, वायरल वीडियो पर ऐक्शन

Mar 05, 2026 02:24 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के गढ़वा जिले में सरकारी स्कूल में छात्रा को गोद में उठाकर अश्लील डांस करने वाले हेडमास्टर पर शिक्षा विभाग ने ऐक्शन लिया है। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। दो शिक्षक वीडियो बनाते दिखे। उन पर भी गाज गिरी है।

झारखंड के स्कूल में छात्रा को गोद में उठा अश्लील डांस करने वाले हेडमास्टर, वायरल वीडियो पर ऐक्शन

झारखंड के गढ़वा जिले में सरकारी स्कूल के अंदर शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां मेराल प्रखंड के सोहबरिया गांव स्थित एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 के छात्रों की फेयरवेल पार्टी उस वक्त विवादों में घिर गई, जब शिक्षकों ने सारी मर्यादाएं लांघ दी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वायरल वीडियो सामने आया था। स्कूल परिसर के भीतर डीजे की धुन पर हेडमास्टर 'अश्लील' गानों पर न सिर्फ डांस करते दिखे, उन्होंने एक नाबालिग छात्रा को गोद में उठा लिया। इस दौरान कुछ टीचर इसका वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। विभाग ने वायरल वीडियो पर ऐक्शन लिया है।

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रारंभिक जांच के आदेश दिए।

जांच में वीडियो के तथ्यों की पुष्टि होने के बाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा ने गुरुवार को अनुशासनहीनता और शिक्षक आचरण नियमावली के उल्लंघन के आरोप में बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक कुंदन कुमार रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

ये भी पढ़ें:होली पर खून की होली! वृद्धा की गला रेतकर हत्या, जंगल में लड़की को जलाया
ये भी पढ़ें:झारखंड में आइसक्रीम फैक्ट्री के भीतर चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने 7 को दबोचा
ये भी पढ़ें:झारखंड के देवघर से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी कस्टमर केयर बन करते थे कांड

दो टीचर नौकरी से बर्खास्त

निलंबन की अवधि के दौरान, प्रधानाध्यापक का मुख्यालय गढ़वा के क्षेत्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति लगानी होगी। इसके साथ ही इस शर्मनाक घटना में शामिल दो सहायक शिक्षकों पुरुषोत्तम पंडित और सुबेश्वर राम पर भी गाज गिरी है। विभाग ने इन दोनों शिक्षकों के खिलाफ 'झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली, 2021' के तहत सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्कूल के भीतर अश्लील डांस

अधिकारियों का कहना है कि एक शिक्षण संस्थान में डीजे और छात्राओं के साथ शिक्षकों का ऐसा अशोभनीय व्यवहार समाज में गलत संदेश है। विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या इस कार्यक्रम के लिए कोई आधिकारिक अनुमति ली गई थी और इसमें कौन-कौन से बाहरी लोग शामिल थे।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और जांच पूरी होने पर अन्य दोषियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Jharkhand News Viral Video Viral News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।