Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand school holiday weather update cold wave alert ranchi schools closed
झारखंड में ठंड प्रचंड, शीत लहर और कोहरे का अलर्ट; सरकार ने बंद किए स्कूल

झारखंड में ठंड प्रचंड, शीत लहर और कोहरे का अलर्ट; सरकार ने बंद किए स्कूल

संक्षेप:

झारखंड में कड़ाके की ठंड के कारण 8 जनवरी तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 14 जिलों में 'शीत दिवस' और 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे जनजीवन और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

Jan 06, 2026 06:45 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रांची
राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की आशंका जताई है। इसे देखते हुए राज्य के 14 जिलों में मंगलवार और बुधवार को शीत दिवस घोषित किया गया है, जबकि छह जिलों में शीतलहर को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर, राज्य सरकार ने ठंड के बढ़ते आफत को देखते हुए सभी सरकारी-निजी स्कूलों को आठ जनवरी तक बंद कर दिया है। प्री-नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की अपर सचिव सीता पुष्पा ने अधिसूचना जारी कर दी है।

शीतलहर का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शीतलहर का अर्थ रात के समय ठंड और कनकनी का असामान्य रूप से बढ़ जाना है, जबकि शीत दिवस में दिन के समय भी ठंड का असर बना रहता है और तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। रांची का न्यूनतम तापमान चार डिग्री गिरकर 6.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राज्य में सबसे कम तापमान लोहरदगा में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा मेदिनीनगर, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, कोडरमा, बोकारो और सिमडेगा में शीतलहर की स्थिति बनी रही।

मैकलुस्कीगंज का तापमान 5 डिग्री पहुंचा

मैकलुस्कीगंज में लगातार तापमान का उतार-चढ़ाव जारी है। मैकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान सोमवार को पांच डिग्री रहा। वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। सोमवार की सुबह साढ़े पांच बजे राणा कॉटेज में लगे तापमान यंत्र में तापमान मापा गया।

क्यों बढ़ रही है ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड से बादल पूरी तरह साफ हो चुके हैं। उत्तर से आ रही सर्द हवा पश्चिमी हवाओं के साथ मिलकर तेजी से राज्य में प्रवेश कर रही हैं। इसका असर यह है कि रात के साथ-साथ दिन के समय भी कनकनी बढ़ गई है। कुहासे से धूप कमजोर पड़ सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा।

शिक्षक-कर्मी गैर शैक्षणिक काम करेंगे

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने तथा अत्यधिक ठंड में आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। वहीं, सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी इस अवधि में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। अगर इस अवधि में किसी स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित है तो सक्षम प्राधिकार अपने विवेकानुसार परीक्षा संचालन के लिए निर्णय लेंगे। इससे पहले ठंड को देखते हुए रांची समेत कई जिलों ने पांच और छह जनवरी को बंद रखने का निर्देश रविवार को ही जारी किया था।

मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी समेत झारखंड में तापमान और गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। सर्द हवा की रफ्तार बढ़ गई है। इससे अब दिन में भी कनकनी बढ़ रही है। अगले पांच दिनों तक ठंड की स्थिति में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग की सलाह सेहत को लेकर सतर्क रहें

पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में दो दिन शीत दिवस रहेगा। 24 घंटे के दौरान गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों अत्यधिक ठंड में सेहत को लेकर सतर्क रहने सलाह दी है।

कोहरे ने रोका विमानों का रास्ता, तीन उड़ानें रद्द

घने कुहासे का सीधा असर हवाई सेवा पर भी पड़ा। सोमवार सुबह रांची आने वाली तीन विमान रद्द करने पड़े। इनमें एयर इंडिया की दिल्ली-रांची, बेंगलुरु-रांची और मुंबई–रांची उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा पुणे, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद से रांची आने वाली छह उड़ानें दो से चार घंटे की देरी से पहुंचीं। रांची- पलामू में दृश्यता महज 300 मीटर रही। जमशेदपुर में 700 मीटर और देवघर में 650 मीटर दृश्यता रही।

Jharkhand Weather
