झारखंड 'सरकार आपके द्वार' अभियान की बड़ी सफलता, 30 दिनों में 79% आवेदनों का निपटारा

संक्षेप: झारखंड में 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत आयोजित 5,226 शिविरों में प्राप्त कुल 12.94 लाख आवेदनों में से 79% का सफल निष्पादन कर जनता को त्वरित सरकारी सेवाओं का लाभ दिया गया है।

झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत एक माह (30 दिनों) में 79% आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। कार्यक्रम में राज्य के सभी 24 जिलों में लगे कैंप में सरकार के समक्ष कुल 12,94,915 आवेदन आए थे, जिनमें से 10,22,901 का निष्पादन किया गया है, जो कुल आवेदन का करीब 79 प्रतिशत है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

वहीं, शेष 2,72,014 आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। कार्यक्रम में कुल 14 तरह की योजनाओं से जुड़े आवेदन आए थे। इसमें सबसे अधिक आय प्रमाण पत्र के 97% आवेदनों का निष्पादन किया गया है। वहीं, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के आए आवेदनों का क्रमश: 94-94% का निपटारा किया गया।

सबसे अधिक शिविर गिरिडीह में लगे सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत कुल 5226 शिविरों में सबसे अधिक गिरिडीह में लगे। यहां पंचायतों एवं प्रखंडों में कुल 404 शिविर लगे। इसके अलावा रांची में 372, धनबाद में 350, बोकारो में 310, पलामू में 298, हजारीबाग में 291, गोड्डा में 244, दुमका में 242, गढ़वा में 229, साहेबगंज और पूर्वी सिंहभूम में क्रमश: 226-226, पूर्वी सिंहभूम में 216, देवघर में 205, चतरा एवं गुमला में क्रमश: 183-183, सरायकेला-खरसावां में 176, रामगढ़ में 167, कोडरमा में 166, जामताड़ा में 158, पाकुड़ में 153, लातेहार में 132, खूंटी में 105, सिमडेगा में 100, लोहरदगा में 90 शिविर लगे थे।