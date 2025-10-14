Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand saranda forest naxalites burnt mobile tower early morning also warn security forces for revenge

हो रहे ऐक्शन से मची खिसियाहट, सारंडा में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में लगा दी आग

पुलिस ने बताया कि इससे पहले, शनिवार को आधी रात के बाद, सारंडा जंगल के जरईकेला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी माओवादियों के एक समूह ने एक निजी दूरसंचार कंपनी के मोबाइल टावर को जला दिया था। गांववालों के अनुसार, आधी रात के बाद लगभग एक दर्जन हथियारबंद माओवादी अचानक गांव पहुंचे।

Utkarsh Gaharwar सारंडा, पीटीआईTue, 14 Oct 2025 02:57 PM
share Share
Follow Us on
हो रहे ऐक्शन से मची खिसियाहट, सारंडा में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में लगा दी आग

देश में इस समय नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कई डर से सरेंडर कर रह है तो कोई मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपने ऊपर हो रही कार्रवाई से खिसिआए नक्सलियों ने झारखंड के सारंडा जंगल में लगे मोबाइल टावर को ही आग के हवाले कर दिया। यह घटना आज तड़के की बताई जा रही है।

पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक (SP) अमित रेनू ने बताया कि सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के के बीच माओवादियों के एक समूह ने छोटा नागरा पुलिस थाना क्षेत्र के बहादा गांव में एक मोबाइल टावर को जला दिया और पोस्टर चिपकाए। एसपी ने कहा, "कुछ ही दिनों में हुआ यह दूसरा कृत्य वामपंथी उग्रवादियों (LWE) के खिलाफ लगातार चल रहे तलाशी अभियान के सामने विद्रोहियों की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने पोस्टरों में भी पुलिस ऑपरेशन रोकने को कहा है। हम अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को और अधिक तेजी से जारी रखेंगे।"

पुलिस ने बताया कि इससे पहले, शनिवार को आधी रात के बाद, सारंडा जंगल के जरईकेला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी माओवादियों के एक समूह ने एक निजी दूरसंचार कंपनी के मोबाइल टावर को जला दिया था। गांववालों के अनुसार, आधी रात के बाद लगभग एक दर्जन हथियारबंद माओवादी अचानक गांव पहुंचे। उन्होंने पहले ग्रामीणों को अंदर रहने की चेतावनी दी, फिर टावर के पैनल और बैटरी उपकरणों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ग्रामीणों ने दावा किया कि मोबाइल टावर के उपकरण रात भर धमाकों के साथ जलते रहे।

माओवादियों ने घटनास्थल पर कई पोस्टर भी छोड़े, जिनमें उन्होंने अपने मारे गए साथियों का बदला लेने की धमकी दी है। इन पोस्टरों में पुलिस ऑपरेशन के विरोध में 8 से 14 अक्टूबर तक "प्रतिशोध सप्ताह" (Vengeance Week) मनाने और 15 अक्टूबर को झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में बंद का आह्वान किया गया है।

मनोहरपुर के पुलिस उपाधीक्षक जयदीप लकड़ा ने कहा कि मोबाइल टावरों को इस तरह निशाना बनाने से ग्रामीणों में विद्रोहियों के ख़िलाफ़ नाराजगी बढ़ रही है। लकड़ा ने कहा, "गांववालों के लिए खासकर जंगली इलाको में मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर आपातकालीन स्थितियों में। माओवादियों के इस तरह के हताशा भरे कृत्यों से ग्रामीणों में विद्रोहियों के प्रति गुस्सा पैदा हो रहा है।"