मरीजों की सेहत से खिलवाड़, रांची के इस बड़े अस्पताल में बांट दी फंगस लगी दवा

सदर अस्पताल रांची का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यहां मरीजों के साथ दवा देने में लापरवाही ने सबको हैरत में डाल दिया है। शिकायत में बताया गया कि टैबलेट में फंगस जैसा कुछ दिख रहा है। इसके बाद सदर हॉस्पिटल के डीएस डॉ बिमलेश सिंह ने स्टॉक से दवा मंगाकर जांच की।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 9 Oct 2025 03:25 PM
रांची के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की सेहत के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां मरीजों को फंगस लगी दवा बांट दी गई। खुलासा तब हुआ जब मरीज के परिजनों ने अधिकारियों से लिखित शिकायत की। परिजनों को शक तब हुआ, जब उन्होंने दी हुई टैबलेट में फंगस जैस कुछ दिखा। आनन-फानन में अस्पताल प्रशासन ने दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

सदर अस्पताल रांची का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यहां मरीजों के साथ दवा देने में लापरवाही ने सबको हैरत में डाल दिया है। शिकायत में बताया गया कि टैबलेट में फंगस जैसा कुछ दिख रहा है। इसके बाद सदर हॉस्पिटल के डीएस डॉ बिमलेश सिंह ने स्टॉक से दवा मंगाकर जांच की। रैंडम जांच में भी पैरासिटामोल के दो स्ट्रिप में टैबलेट में काले धब्बे दिख रहे थे। इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन हरकत में आया और तत्काल उस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

रिपोर्ट- अनुराग मिश्रा