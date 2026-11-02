मेंटेनेंस पर 524 करोड़ खर्च, फिर भी झारखंड के इस इलाके में पांच घंटे तक रोज पावर कट

मेंटेनेंस पर 524 करोड़ खर्च, फिर भी झारखंड के इस इलाके में पांच घंटे तक रोज पावर कट
बिजली गुल होने का सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली कटने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। मोटर नहीं चलने से घरों में पानी की किल्लत हो रही है। छोटे कारोबारियों और दुकानदारों का काम प्रभावित हो रहा है।
जमशेदपुर में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कोल्हान के उपभोक्ताओं को रोज चार से पांच घंटे तक बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। तापमान गिरने के बावजूद पालर सप्लाई में सुधार नहीं हुआ है। शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है।
कोल्हान के करीब 8.5 लाख उपभोक्ता 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नियमित बिजली नहीं मिलने से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बिजली गुल होने का सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली कटने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। मोटर नहीं चलने से घरों में पानी की किल्लत हो रही है। छोटे कारोबारियों और दुकानदारों का काम प्रभावित हो रहा है।
वहीं छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण है, जहां लंबे समय तक बिजली बहाल नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। बिजली कटौती के कारण लोगों को पानी भरने, घरेलू काम निपटाने और जरूरी कामकाज के लिए बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है। झारखंड बिजली वितरण निगम के वर्ष 2026-27 के टैरिफ दस्तावेज में मरम्मत और रखरखाव के लिए 524.16 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान दर्ज है। इसके बावजूद नियमित फॉल्ट और लंबे पावर कट ने रखरखाव की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपभोक्ता पूछ रहे हैं कि जब मेंटेनेंस पर इतनी बड़ी राशि खर्च की जा रही है तो बिजली आपूर्ति में स्थिरता क्यों नहीं आ रही है। मरम्मत और रखरखाव पर होने वाले खर्च के बावजूद बार-बार बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है।
बारिश के बाद बिजली संकट, नियमित निरीक्षण की मांग
बारिश के बाद भी कई इलाकों में बिजली की समस्या बनी हुई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग को ट्रांसफॉर्मर, फीडर और तारों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। बारिश से पहले किए गए मेंटेनेंस और फॉल्ट आने पर बिजली बहाल करने में लगने वाले समय की भी समीक्षा जरूरी है। उपभोक्ताओं को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति चाहिए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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