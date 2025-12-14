अचानक मुड़ गई हाइवा, पीछे आ रही बाइक टकराई; एक की मौत, युवती समेत 2 लोग गंभीर
झारखंड में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवती समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुमला-रांची फोरलेन एनएच-43 सड़क पर हुई। सिसई थाना क्षेत्र के डाड़हा गांव के समीप रविवार शाम करीब पांच बजे हुई इस दुर्घटना में 19 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मृतक की पहचान भरनो थाना क्षेत्र के नवाटोली गांव निवासी हरि मुंडा के पुत्र सूरज मुंडा (19 वर्ष) के रूप में हुई है। वहीं, घायलों की पहचान कृष्णा मुंडा (20 वर्ष) और लापुंग थाना क्षेत्र की जयवंती कुमारी के रूप में की गई है। तीनों की पहचान घायल कृष्णा मुंडा के पिता मंगरा मुंडा ने अस्पताल पहुंचकर की।
उधर, घटना की सूचना मिलते ही सिसई थाना की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया।
जानकारी के अनुसार, तीनों युवक जेएच 01 एफवाई 5375 नंबर की डोमिनार बाइक से सिसई से भरनो की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अम्बवा गांव की ओर से आ रहा एक हाइवा भरनो की दिशा में मुड़ रहा था। तभी तेज रफ्तार बाइक पीछे से आकर हाइवा में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े।
हादसे में सूरज मुंडा को सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आईं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कृष्णा मुंडा और जयवंती कुमारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक पर सवार तीनों लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।