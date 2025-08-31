झारखंड में फिर पैर पसार रहा लंपी वायरस, रांची में मवेशियों में दिखे लक्षण,पर एक राहत भी

लंपी त्वचा रोग मवेशियों में मच्छर,मक्खी,जूं और ततैया के काटने से और दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इस बीमारी से बुखार और त्वचा पर गांठें हो जाती हैं और यह जानलेवा भी हो सकती है। सिंह ने कहा कि सबसे पहले चांडहो और अनगढ़ा इलाकों से इसके लक्षण सामने आए थे,जहां अब हालात काबू में हैं।

रांची में एक बार फिर लंपी वायरस पैर पसार रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के रांची जिले के कुछ हिस्सों में मवेशियों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखे गए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी जानवर की मौत की खबर नहीं है। अधिकारी ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन (IAHP) की एक टीम नमूने (सैंपल) इकट्ठा करने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी।

जिला पशुपालन अधिकारी (DAHO),कविंद्र नाथ सिंह ने बताया,"जिले के अलग-अलग इलाकों से लंपी वायरस जैसे लक्षणों की सूचना मिल रही है। लेकिन,स्थिति गंभीर नहीं है क्योंकि लक्षणों का पूरी प्राथमिकता के साथ इलाज किया जा रहा है।" उन्होंने कहा,"इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिले में मवेशियों के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है।"