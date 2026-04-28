पैसे नहीं दिए तो बम और AK-47 से बात करेंगे…, रांची में होटल कारोबारी से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी
पैसे नहीं देने पर बम से उड़ाने और एके-47 से गोली मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में कारोबारी मुकेश श्रीवास्तव ने रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
झारखंड के रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र में एक बड़े होटल कारोबारी को व्हाट्सऐप कॉल कर दो करोड़ रुपये रंगदारी मांगी गई है। पैसे नहीं देने पर बम से उड़ाने और एके-47 से गोली मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में कारोबारी मुकेश श्रीवास्तव ने रातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दूसरी घटना झारखंड के गुमला की है, जहां जेवर व्यापारी से 1 करोड़ के गहने लूट लिए गए हैं।
बम और AK-47 से बात करेंगे…
विवेकानंद कॉलोनी रातू निवासी होटल कारोबारी मुकेश के व्हाट्सऐप पर सोमवार सुबह में एक व्यक्ति ने कॉल किया। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर राहुल सिंह बताया और दो करोड़ रुपये रंगदारी मांगी। साथ ही धमकी दी कि पांच दिन के भीतर पैसे तैयार रखो। राशि नहीं मिली तो बम व एके-47 से बात करेंगे।
विदेशी कोड वाले नंबर से आया फोन
कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। फिर उनके व्हाट्सऐप पर धमकी भरा मैसेज भी आया। मैसेज में राहुल सिंह गैंग लिखा था। इसके बाद मुकेश रातू थाने में मामला दर्ज कराया। इधर, रातू थाना प्रभारी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से उक्त मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। नंबर विदेशी कोड +351 पुर्तगाल का लग रहा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और पीड़ित को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है।
गुमला में 1 करोड़ के जेवर की लूट
इधर गुमला से और भी हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुमला जिले के घाघरा में थाने से महज दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक जेवर व्यवसायी से सोमवार की शाम सात बजे बदमाशों ने एक करोड़ के जेवर और 70 हजार नकद लूट लिए। वहीं दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है।
स्कूटी से घर जा रहा था व्यापारी, तभी किया कांड
व्यवसायी शशांक सोनी शाम में दुकान बंद कर अपनी मां के साथ स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। फिर पीछे से तीन बाइक पर सवार छह अपराधी पहुंचे और हवाई फायरिंग की। इसके बाद उन्होंने स्कूटी की चाबी निकाली और डिक्की में रखे एक करोड़ के गहने, नकद 70 हजार लूट भाग गए।
घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव दलबल के साथ वहां पहुंचे और जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है, अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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