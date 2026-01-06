Hindustan Hindi News
झारखंड में मेट्रो का सपना होगा साकार, रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए अच्छी खबर

झारखंड में मेट्रो का सपना होगा साकार, रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए अच्छी खबर

संक्षेप:

हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो परियोजना तेज कर दी है। रांची में 51.3 किमी के तीन रूट प्रस्तावित हैं, जिसके लिए डीपीआर और सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Jan 06, 2026 07:01 am IST
राजधानी रांची समेत तीन शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार, रांची में तीन रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी, वहीं जमशेदपुर (टाटा) और धनबाद में सर्वे जारी है।

केंद्र की सहमति के बाद प्लान तैयार

अब तक की प्रगति के अनुसार, केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद रांची का नया कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी रिवाइज प्लान (सीएमपी) तैयार कर लिया गया है और अब अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (एएआर) तथा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

51KM का होगा रूट

प्रस्तावित योजना के अनुसार, शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राजधानी रांची में कुल 51.3 किमी की दूरी में मेट्रो चलाई जानी है। पहला रूट कचहरी गोल चक्कर से नयासराय तक 16.1 किमी लंबा होगा। दूसरा रूट पहाड़टोली से नामकुम के बीच 13.7 किमी का होगा, जबकि तीसरा और सबसे लंबा रूट कांके से तुपुदाना तक 21.5 किलोमीटर तक फैला होगा। इन तीनों रूटों के माध्यम से राजधानी के लगभग सभी प्रमुख इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की कार्ययोजना है। आकलन है कि प्रतिदिन 70 हजार से अधिक यात्री रांची मेट्रो की सवारी करेंगे।

ranchi metro

केंद्र सरकार के निर्देश पर तैयार नए सीएमपी के बाद झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) ने एएआर और डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इन रिपोर्टों के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो किस रूट पर एलिवेटेड या कहां अंडरग्राउंड होगी। इधर, जमशेदपुर, धनबाद के लिए एएआर और डीपीआर तैयार करने को लेकर एम/एस राइट्स कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (एलओए) जारी कर दिया गया है। हालांकि, एजेंसी के साथ औपचारिक एग्रीमेंट किया जाना अभी बाकी है।

मेट्रो रेल परियोजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी

मेट्रो रेल परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। पहले चरण में सीएमपी तैयार किया जाता है, जिसमें शहर की वर्तमान और भविष्य की यातायात जरूरतों का आकलन किया जाता है। दूसरे चरण में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (एएआर) बनाई जाती है, जिसमें मेट्रो रेल, मेट्रोलाइट और बीआरटीएस का तुलनात्मक अध्ययन कर उपयुक्त प्रणाली का चयन किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में डीपीआर तैयार की जाती है, जिसमें मार्ग, स्टेशन, लागत, तकनीकी संरचना का विस्तृत विवरण होता है।

मेट्रो रेल से ये होंगे फायदे

  • मेट्रो रेल सेवा भीड़ मैनेजमेंट की दिशा में काफी प्रभावी होगी।
  • कार्बन उत्सर्जन घटता है, पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी।
  • तेज और आरामदायक यात्रा होगी, जिससे लोगों का समय बचेगा।
  • बेहतर शहरी पहुंच की सुविधा होगी। यात्रा तुलनात्मक रूप से कम खर्चीली होगी।
  • मेट्रो शून्य-उत्सर्जन वाली बिजली से चलती है, जिससे वाहनों पर निर्भरता घटेगी।
  • मेट्रो ऊर्जा के लिहाज़ से बहुत कुशल होती है, जिससे कुल ईंधन की खपत कम होती है।

सीएम ने की है केंद्र से मेट्रो के लिए दावेदारी

प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की मांग के बाद केंद्र सरकार के निर्देशानुसार रांची का रिवाइज सीएमपी प्लान तैयार है। जल्द ही जमशेदपुर और धनबाद का भी सीएमपी किया जाएगा। फिजिबिलिटी के आधार पर भारत सरकार प्रस्तावित सीएमपी के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Jharkhand News
