झारखंड में मेट्रो का सपना होगा साकार, रांची, धनबाद और जमशेदपुर के लिए अच्छी खबर

संक्षेप: हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो परियोजना तेज कर दी है। रांची में 51.3 किमी के तीन रूट प्रस्तावित हैं, जिसके लिए डीपीआर और सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राजधानी रांची समेत तीन शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार, रांची में तीन रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी, वहीं जमशेदपुर (टाटा) और धनबाद में सर्वे जारी है।

केंद्र की सहमति के बाद प्लान तैयार अब तक की प्रगति के अनुसार, केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बाद रांची का नया कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी रिवाइज प्लान (सीएमपी) तैयार कर लिया गया है और अब अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (एएआर) तथा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

51KM का होगा रूट प्रस्तावित योजना के अनुसार, शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुगम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राजधानी रांची में कुल 51.3 किमी की दूरी में मेट्रो चलाई जानी है। पहला रूट कचहरी गोल चक्कर से नयासराय तक 16.1 किमी लंबा होगा। दूसरा रूट पहाड़टोली से नामकुम के बीच 13.7 किमी का होगा, जबकि तीसरा और सबसे लंबा रूट कांके से तुपुदाना तक 21.5 किलोमीटर तक फैला होगा। इन तीनों रूटों के माध्यम से राजधानी के लगभग सभी प्रमुख इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की कार्ययोजना है। आकलन है कि प्रतिदिन 70 हजार से अधिक यात्री रांची मेट्रो की सवारी करेंगे।

केंद्र सरकार के निर्देश पर तैयार नए सीएमपी के बाद झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) ने एएआर और डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इन रिपोर्टों के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो किस रूट पर एलिवेटेड या कहां अंडरग्राउंड होगी। इधर, जमशेदपुर, धनबाद के लिए एएआर और डीपीआर तैयार करने को लेकर एम/एस राइट्स कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (एलओए) जारी कर दिया गया है। हालांकि, एजेंसी के साथ औपचारिक एग्रीमेंट किया जाना अभी बाकी है।

मेट्रो रेल परियोजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी मेट्रो रेल परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। पहले चरण में सीएमपी तैयार किया जाता है, जिसमें शहर की वर्तमान और भविष्य की यातायात जरूरतों का आकलन किया जाता है। दूसरे चरण में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (एएआर) बनाई जाती है, जिसमें मेट्रो रेल, मेट्रोलाइट और बीआरटीएस का तुलनात्मक अध्ययन कर उपयुक्त प्रणाली का चयन किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में डीपीआर तैयार की जाती है, जिसमें मार्ग, स्टेशन, लागत, तकनीकी संरचना का विस्तृत विवरण होता है।