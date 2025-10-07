बहू से मारपीट करने पर डांटा, रांची में गुस्साए भतीजे ने चाचा को टांगी से काट डाला

गनसा लोहरा ने उसे समझाया और डांटा इससे नाराज गनसा ने देर रात अपने चाचा पर हमला कर दिया। घटना के समय मृतक के छोटे बेटे ने कमरे से कुछ आवाजें सुनीं,परंतु डर के कारण तत्काल बाहर नहीं गया। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे में गया तो पिताजी को खून से लथपथ पाया।

थाना क्षेत्र के कोरवा गांव स्थित घटवाड़ा टोले में सुगना लोहरा ने पारिवारिक विवाद में अपने चाचा 50 वर्षीय गनसा लोहरा की टांगी से काटकर हत्या कर दी। घटना रविवार देर रात की है। वारदात करने के बाद आरोपी फरार हो गया सोमवार को ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।

इससे पहले सुगना की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सनी टांगी जब्त की गई। जानकारी के अनुसार,सुगना लोहरा नशे का आदी था। हाल ही में उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और पत्नी मायके चली गई थी। गनसा लोहरा ने उसे समझाया और डांटा इससे नाराज गनसा ने देर रात अपने चाचा पर हमला कर दिया। घटना के समय मृतक के छोटे बेटे ने कमरे से कुछ आवाजें सुनीं,परंतु डर के कारण तत्काल बाहर नहीं गया। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे में गया तो पिताजी को खून से लथपथ पाया।