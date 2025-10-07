Jharkhand ranchi angry bhatija brutally killed his chacha after he opposed beating daughter in law बहू से मारपीट करने पर डांटा, रांची में गुस्साए भतीजे ने चाचा को टांगी से काट डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
बहू से मारपीट करने पर डांटा, रांची में गुस्साए भतीजे ने चाचा को टांगी से काट डाला

गनसा लोहरा ने उसे समझाया और डांटा इससे नाराज गनसा ने देर रात अपने चाचा पर हमला कर दिया। घटना के समय मृतक के छोटे बेटे ने कमरे से कुछ आवाजें सुनीं,परंतु डर के कारण तत्काल बाहर नहीं गया। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे में गया तो पिताजी को खून से लथपथ पाया।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 7 Oct 2025 09:46 AM
थाना क्षेत्र के कोरवा गांव स्थित घटवाड़ा टोले में सुगना लोहरा ने पारिवारिक विवाद में अपने चाचा 50 वर्षीय गनसा लोहरा की टांगी से काटकर हत्या कर दी। घटना रविवार देर रात की है। वारदात करने के बाद आरोपी फरार हो गया सोमवार को ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।

इससे पहले सुगना की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सनी टांगी जब्त की गई। जानकारी के अनुसार,सुगना लोहरा नशे का आदी था। हाल ही में उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और पत्नी मायके चली गई थी। गनसा लोहरा ने उसे समझाया और डांटा इससे नाराज गनसा ने देर रात अपने चाचा पर हमला कर दिया। घटना के समय मृतक के छोटे बेटे ने कमरे से कुछ आवाजें सुनीं,परंतु डर के कारण तत्काल बाहर नहीं गया। थोड़ी देर बाद जब वह कमरे में गया तो पिताजी को खून से लथपथ पाया।

उसने घटना की जानकारी चाचा चोपा लोहरा और बड़े भाई सुखनाथ लोहरा को दी। गनसा लोहरा गांव में लोहार का काम करते थे। वे ग्रामीणों की जरूरत के अनुसार टांगी,दौली,तोनो और हल आदि वस्तुएं बनाते और बेचते थे। वहीं सोमवार को घटना की जानकारी मिलने पर अड़की थाना प्रभारी प्रवीण कुमार तिवारी सशस्त्र बल मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।