झारखंड के रामगढ़ में NH-33 पर देर रात दर्दनाक हादसा, मंदिर जा रहे बिहार के 13 लोगों की मौत
झारखंड के रामगढ़ में शनिवार देर दो कारों की टक्कर में बिहार के एक की गांव के रहने वाले 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। मृतकों में महिलाएं भी शामिल हैं, जो छिन्नमस्तिका मंदिर में जा रहे थे।
झारखंड के रामगढ़ में NH-33 पर शनिवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। मरने वालों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। सभी मृतक बिहार के एक ही गांव के रहने वाले थे और छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।
जानकारी के अनुसार, झारखंड के रामगढ़ में NH-33 पर शनिवार रात करीब 2 बजे बिहार के नालंदा जिले से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी रामगढ़ जिले के कुज्जू चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाइनकी में रांची-पटना मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक पुरुष घायल हो गया, जिसका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। स्कॉर्पियो में कुल 14 लोग सवार थे।
रामगढ़ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अनिल कुमार ने बताया कि ये सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंघारो गांव के रहने वाले थे और राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।