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झारखंड में रामनवमी की शोभा यात्रा में बवाल, 40 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या

Mar 28, 2026 06:51 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग, पीटीआई
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झारखंड के हजारीबाग जिले में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान एक 40 साल के शख्स की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। हजारीबाग सदर के एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को पेलावल चौकी के अंतर्गत गडोखर गांव में घटी।

झारखंड में रामनवमी की शोभा यात्रा में बवाल, 40 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या

झारखंड के हजारीबाग जिले में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान एक 40 साल के शख्स की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। हजारीबाग सदर के एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को पेलावल चौकी के अंतर्गत गडोखर गांव में घटी। दो आरोपियों ने आपस में कहासुनी के बाद धारदार हथियारों से उस शख्स पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान रामा साव के रूप में हुई है।

एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि यह घटना पुरानी दुश्मनी के कारण हुई है। दो संदिग्धों की पहचान कर ली गई है, लेकिन वे फरार हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि साव के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भेज दिया गया है।

धनबाद में भी हंगामा

इससे पहले धनबाद जिले के भिकराईपुर में राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान शुक्रवार शाम को भी हंगामे की खबर सामने आई थी। इस दौरान पथराव की घटना में करीब छह लोग घायल हो गए।सभी घायलों की हालत स्थिर है और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार ने कहा, शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के किशोरों के बीच पथराव की मामूली घटना हुई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई। फिलहाल इलाके में सब कुछ सामान्य है। धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि आधे घंटे के भीतर स्थिति सामान्य हो गई।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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