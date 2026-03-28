झारखंड में रामनवमी की शोभा यात्रा में बवाल, 40 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या
झारखंड के हजारीबाग जिले में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान एक 40 साल के शख्स की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। हजारीबाग सदर के एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को पेलावल चौकी के अंतर्गत गडोखर गांव में घटी।
झारखंड के हजारीबाग जिले में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान एक 40 साल के शख्स की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। हजारीबाग सदर के एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को पेलावल चौकी के अंतर्गत गडोखर गांव में घटी। दो आरोपियों ने आपस में कहासुनी के बाद धारदार हथियारों से उस शख्स पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान रामा साव के रूप में हुई है।
एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि यह घटना पुरानी दुश्मनी के कारण हुई है। दो संदिग्धों की पहचान कर ली गई है, लेकिन वे फरार हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि साव के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भेज दिया गया है।
धनबाद में भी हंगामा
इससे पहले धनबाद जिले के भिकराईपुर में राम नवमी शोभा यात्रा के दौरान शुक्रवार शाम को भी हंगामे की खबर सामने आई थी। इस दौरान पथराव की घटना में करीब छह लोग घायल हो गए।सभी घायलों की हालत स्थिर है और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार ने कहा, शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के किशोरों के बीच पथराव की मामूली घटना हुई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई। फिलहाल इलाके में सब कुछ सामान्य है। धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि आधे घंटे के भीतर स्थिति सामान्य हो गई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें