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झारखंड राज्यसभा चुनाव में जयराम महतो किसे देंगे वोट, रखी एक शर्त

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में तीनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं। वे उन्हें वोट डालेंगे, जो काम और विकास करेगा। हमारे क्षेत्र और लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होगा। एक प्रत्याशी के लोगों ने सहयोग मांगा है, लेकिन अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है।

झारखंड राज्यसभा चुनाव में जयराम महतो किसे देंगे वोट, रखी एक शर्त

झारखंड में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। यहां के एक-एक विधायकों के वोट कीमती हो गए हैं। इसमें कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा, बीजेपी के साथ-साथ सभी पार्टियों के विधायकों के वोटों का महत्व बढ़ गया है। इस दौरान विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में तीनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं। वे उन्हें वोट डालेंगे, जो काम और विकास करेगा। हमारे क्षेत्र और लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होगा। एक प्रत्याशी के लोगों ने सहयोग मांगा है, लेकिन अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है।

जयराम महतो की क्या है शर्त

जयराम ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबकी नजर होती है, मुझे सहयोग चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इस सांसद के माध्यम से काम हो। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में नहीं हूं। हर काम के लिए लड़ना पड़ता है। उस व्यक्ति का समर्थन देंगे, जिसकी एक दृष्टि मेरे विधानसभा क्षेत्र पर भी हो। जयराम ने कहा कि महागठबंधन ठीक से नहीं चल रहा है। एक दूसरे के प्रति झामुमो और कांग्रेस में कैसा प्रेम है, सभी जान रहे हैं।

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नैतिकता नहीं बताएं झारखंड आंदोलन खरीदने वाले:बीजेपी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग करने के आरोप लगाने पर करारा प्रहार किया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस ने लोकलाज की सारी मर्यादाओं को लांघने का काम किया है। यह वही कांग्रेस है, जिसने झारखंड आंदोलन को तीन करोड़ में खरीदा।

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आदित्य साहू ने कहा कि 16 विधायक रखकर कांग्रेस खुद हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर दूसरे को उपदेश दे रही है। कांग्रेस बताए कि वह 28 सदस्य कैसे पूरा करेगी? भाजपा पैसे की राजनीति नहीं करती है। खरीद-फरोख्त पर हमारी पार्टी विश्वास नहीं करती है। इसलिए कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब कोई बात करनी चाहिए। पैसों से लोगों को तौलना कांग्रेस का स्वभाव है। कांग्रेस झारखंड को दीमक की तरह चाट रही है। ये लोग भाजपा को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएं। कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं है। बोली लगाने, डराने, धमकाने के लिए उन्हें अन्यत्र ले जाने की तैयारी है। कांग्रेस बताए कि वह विधायकों को बाहर क्यों ले जाना चाहती है?

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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