Jharkhand Rajyasabha election Live: एक बस में पहुंचे कांग्रेस विधायक, परिमल नथवानी ने किया जीत का दावा

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। एनडीए के परिमल नथवानी, जेएमएम के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा के रूप में तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और जेएमएम प्रत्याशियों की जीत की संभावना ज्यादा है।

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। 2 राज्यसभा सीटों के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन ने जेएमएम की तरफ से एक प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को मौका दिया है। एनडीए की तरफ से पूर्व राज्यसभआ सांसद परिमल नथवानी को समर्थन मिला है। इन दो सीटों के लिए कांग्रेस और जेएमएम दोनों के समर्थन में जीत के लिए जरूरी 28-28 विधायकों की संख्या है, लेकिन उनके वोट के बाद ही साफ हो पाएगा कि जीत किसकी हुई है। परिमल नथवानी की भी जीत की संभावनाएं बनी हुई हैं।

जीत के लिए कितने वोट चाहिए और किसके पास कितने हैं झारखंड की एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए कुल 28 वोटों की जरूरत है। जेएमएम के पास कुल 34 विधायक हैं। ऐसे में जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के पास जीत के लिए जरूरी 28 वोट अकेले दम पर नहीं हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को जीत के लिए जेएमएम के 6 विधायक, राजद के 4 और भाकपा माले के 2 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 16 और जेएमएम, आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों का वोट मिलने के बाद कांग्रेस की भी जीत तय हो जाएगी, हालांकि, क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसलिए बीजेपी ने अपने समर्थन के एक प्रत्याशी को खड़ा किया है।



Live Updates:-

10.25 AM Jharkhand Rajyasabha Chunav Live: पार्टी एजेंट को नहीं दिखाया तो रद्द हो जाएगा वोट विधायक ने अपने दल के पार्टी एजेंट को अपना वोट नहीं दिखाया तो उनका वोट रद्द हो जाएगा। वहीं, अगर कोई विधायक दो प्रत्याशियों के नाम के आगे चिह्न लगाते हैं तो वह मत भी रद्द हो जाएगा। इसके अलावा पार्टीलाइन से हटकर दूसरे प्रत्याशी को मतदान करने पर वोट तो रद्द होगा ही संबंधित विधायक की सदस्यता रद्द करने की पार्टी सिफारिश भी कर सकती है।

10.00 AM Jharkhand Rajyasabha Chunav Live: मॉक पोल में बैद्यनाथ को 29, प्रणव को 25 मत सीएम आवास में इंडिया गठबंधन के विधायकों और नेताओं की बैठक में झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के साथ मौजूूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए लगातार दूसरे दिन भी मॉक पोल कराया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य विधायकों को राज्यसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत कराना और वोटिंग के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना को समाप्त करना था। मॉक पोल में झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को 29 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 25 वोट प्राप्त हुए। इस अभ्यास के जरिए महागठबंधन ने अपने विधायकों को यह समझाया कि किस प्रकार प्राथमिकता के आधार पर मतदान करना है ताकि दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके।

9.45 AM Jharkhand Rajyasabha Chunav Live: कांग्रेस के विधायक एक बस में पहुंचे विधानसभा झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी भी विधानसभआ परिसर में पहुंच गए हैं। परिमल ने अपनी जीत का दावा किया है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 16 विधायक भी एक बस से विधानसभा परिसर पहुंचे हैं।

9.40 AM Jharkhand Rajyasabha Chunav Live: मतदान सुबह नौ बजे से शुरू हो गया है, मतगणना शाम 5 बजे से राज्यसभा की दो सीटों के लिए मतदान गुरुवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधानसभा परिसर में होगा। मतदान समाप्त होने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की अनुमति के बाद शाम करीब 5 बजे मतगणना शुरू होगी।

9.25 AM Jharkhand Rajyasabha Chunav Live: तीनों प्रत्याशियों के लिए क्या बन रहे समीकरण परिमल नथवानी एनडीए के पास 24 वोट हैं यानी नथवानी को जीत के लिए चार अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। द्वितीय और तृतीय प्राथमिकता के वोट मिलने पर समीकरण बदल सकते हैं। चार मिल गए तो नथवानी विजेता हो सकते हैं।

प्रणव झा महागठबंधन के कुल 56 वोट में से बैद्यनाथ राम को 28 वोट मिलने के बाद शेष 28 वोट प्रणव झा को मिलने पर वह जीत सकते हैं। यही वजह है कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट रहने की फुलप्रूफ रणनीति बनाने में जुटा हुआ है।

बैद्यनाथ राम झामुमो के 34 विधायक उनके पक्ष में वोट करते हैं तो जीत के लिए जरूरी 28 मत का आंकड़ा वे आराम से पार कर जाते हैं। उनके खाते में छह अतिरिक्त वोट बचते हैं। जिसका उपयोग दूसरी सीट पर प्रणव झा के लिए हो सकता है।

9.15 AM Jharkhand Rajyasabha Chunav Live: क्रॉस वोटिंग की आशंका ने बढ़ाई बेचैनी

राज्यसभा चुनाव में खुला मतदान होता है और मतदान की प्रक्रिया सामान्य विधानसभा चुनावों से अलग होती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की तकनीकी गलती या क्रॉस वोटिंग चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि दोनों गठबंधन ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति अपनाई। साथ ही दल के विश्वसनीय नेताओं को मतदान प्रक्रिया के लिए पार्टी एजेंट बनाया है। चर्चा है कि दूसरी सीट का परिणाम केवल संख्या नहीं, बल्कि विधायकों की निष्ठा से भी तय होगा। इसी वजह से दोनों खेमों ने अपने विधायकों पर निगरानी और संवाद बनाए रखा है। एनडीए विधायकों को होटल में दो दिनों से ठहराया गया है।

9.00 AM Jharkhand Rajyasabha Chunav Live: 56 विधायक एकजुट, क्रॉस वाेटिंग की कोई संभावना नहीं: महागठबंधन Jharkhand Rajyasabha Chunav: राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर दूसरे दिन बुधवार को भी इंडिया गठबंधन (महागठबंधन) के विधायकों और नेताओं की बैठक हुई। बैठक में सत्ता पक्ष ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि गठबंधन के सभी विधायक एक साथ हैं और राज्यसभा चुनाव में दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करेंगे।