झारखंड राज्यसभा चुनावः क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर भड़की RJD ने कांग्रेस को ही सलाह दे डाली
झारखंड में दो सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के खेल ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की लुटिया डूबो दी। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के एक नेता ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कहा कि ऐसा लगता है कि हमें RJD और CPI(ML)L के वोट नहीं मिले। इसके बाद RJD ने कांग्रेस को एक सलाह दे डाली।
झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की खबरों के बीच शक के घेरे में आई राष्ट्रीय जनता दल ने सफाई दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी के सभी चार विधायकों ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार प्रणव झा को वोट दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देशों के अनुसार की गई।
भोला यादव ने एएनआई को बताया कि हमारे नेताओं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देशों के अनुसार हमारे सभी चार विधायकों ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार प्रणव झा को वोट दिया। मैं वहां ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद था। उन चारों ने मुझे अपना वोट दिखाया और मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकतीं। मैंने इसे साफ-साफ देखा है।
आंतरिक समीक्षा करनी चाहिए
उन्होंने आगे सुझाव दिया कि कांग्रेस को यह समझने के लिए आंतरिक समीक्षा करनी चाहिए कि वोटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या गड़बड़ हुई। उन्होंने पार्टी की राज्य लीडरशिप से आत्ममंथन करने और आंतरिक मुद्दों को सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जांच करनी चाहिए कि क्या गलत हुआ। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रभारी को आत्ममंथन करना चाहिए। इससे उनके मामले सुलझ जाएंगे।
धोखाधड़ी का आरोप लगाया
आरजेडी नेता की ये टिप्पणियां राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग के दावों को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच चल रही खींचतान के बीच आई हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नतीजों से संकेत मिलता है कि उन्हें शायद आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन से वोट नहीं मिले।
धोखा वहीं होता है जहां भरोसा हो
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 26 वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 21 वोट मिले और एक वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। ठाकुर ने एएनआई को बताया कि हमारे पास 26 वोट थे और हमें 21 वोट मिले। इनमें से एक अमान्य था। हमारे गठबंधन में 16 वोट हमारे थे, चार जेएमएम के, चार आरजेडी के और दो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के थे। ऐसा लगता है कि हमें आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी के वोट नहीं मिले। उन्होंने आगे कहा कि धोखा हुआ है। धोखा वहीं होता है जहां भरोसा हो। हम सभी को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा।
कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट किया
उधर, झारखंड राज्यसभा वोटिंग को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी पार्टी के विधायकों की वोटिंग की पूरी जिम्मेदारी ली। कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट किया। दीपांकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमारे दो विधायकों ने योजना के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट किया। हमारे दो वरिष्ठ नेताओं, हलधर महतो और गीता मंडल ने विधायकों द्वारा डाले गए वोटों की विधिवत पुष्टि की है।
एक सीट इंडिया गठबंधन, एक एनडीए ने जीती
झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को उस समय झटका लगा जब एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी विजयी रहे। हालांकि, इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने राज्यसभा सीट जीत ली। इस बीच, राज्यसभा चुनाव में नथवानी की जीत के बाद एनडीए नेताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल है। बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इस नतीजे को राज्य में एक बड़ी राजनीतिक सफलता बताया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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