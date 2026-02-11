झारखंड में राज्यसभा की रेस, इन दो सीटों पर होगा मुकाबला; कांग्रेस ने ठोका दावा

संक्षेप: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रभारी के.राजू ने गठबंधन की ओर से एक सीट पर दावा ठोक दिया है। शिबू सोरेन के निधन और दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने से खाली हो रही।

झारखंड में इस वर्ष खाली होने वाली राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के.राजू ने इंडिया गठबंधन की ओर से एक सीट पर दावा कर इस सरगर्मी को और तेज कर दिया है। बजट सत्र के बाद प्रदेश की राजनीति में सभी दल चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाते दिखेंगे।

इन सीटों पर होना है चुनाव बता दें कि उच्च सदन की जिन दो सीटों पर चुनाव होना है, उसमें एक सीट दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पिछले वर्ष चार अगस्त को निधन के बाद से खाली है। वहीं, दूसरी सीट भाजपा नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हो जाएगी। ऐसे में सत्ताधारी दलों (झामुमो और कांग्रेस) और विपक्ष (विशेषकर भाजपा) दोनों की निगाहें इन सीटों पर टिकी हुई हैं।