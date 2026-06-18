झारखंड RS चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को झटका, NDA के सपोर्ट वाले परिमल नथवानी जीते
नाथवानी की जीत को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद वह जीत हासिल करने में सफल रहे। इस हार से कांग्रेस उम्मीदवार और INDIA गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है।
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर हुए मतदान के परिणाम सामने आ गए हैं। एनडीए के समर्थन वाले निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी जीत गए हैं। उन्हें कुल 28 वोट मिले हैं। बताया जा रहा है इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, इसके चलते ये जीत संभव हुई है। बाकी 3 वोट कैंसिल होने की भी बात सामने आई है। नाथवानी की जीत को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद वह जीत हासिल करने में सफल रहे। वहीं झामुमो के बैद्यनाथ राम भी जीते हैं। उन्हें कुल 31 वोट मिले हैं। INDIA गठबंधन और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा है।
JMM के बैद्यनाथ की तय थी जीत, परिम- प्रणव में थी फाइट
गुरुवार को झारखंड विधानसभा परिसर में मतदान संपन्न हुआ, जिसमें सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनावी मुकाबले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और NDA समर्थित परिमल नाथवानी मैदान में थे। बैद्यनाथ राम की जीत पहले से लगभग तय मानी जा रही थी, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और परिमल नाथवानी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। अंत में चुनाव के नतीजे आते-आते वही हुआ, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। क्रॉस वोटिंग हुई और एनडीए उम्मीदवार जीत गया।
क्रॉस वोटिंग से हुई एनडीए के परिमल की जीत
झारखंड की एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए कुल 28 वोटों की जरूरत थी। जेएमएम के पास कुल 34 विधायक हैं। ऐसे में जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन कांग्रेस के पास जीत के लिए जरूरी 28 वोट अकेले दम पर नहीं थे। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को जीत के लिए जेएमएम के 6 विधायक, राजद के 4 और भाकपा माले के 2 विधायकों के समर्थन की जरूरी थे। कांग्रेस के 16 और जेएमएम, आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों का वोट मिलने के बाद कांग्रेस की भी जीत तय हो पाती। लेकिन बीच में ही क्रॉस वोटिंग हो गई और एनडीए के परिमल नथवानी विजेता हो गए।
मॉक पोल की मेहनत बेकार, विधानसभा में बहुमत के बावजूद हारा INDIA
जबकि चुनाव से पहले INDIA गठबंधन ने मॉक पोल कराए थे। ताकि आज चुनाव में मतदान करते समय किसी भी तरह की कन्फ्यूजन न रहे, लेकिन अंतता वही हुआ जिसका INDIA गठबंधन को डर था। कल हुए मॉक पोल में झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को 29 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 25 वोट प्राप्त हुए थे।
इस अभ्यास के जरिए महागठबंधन ने अपने विधायकों को यह समझाया गया था कि किस प्रकार प्राथमिकता के आधार पर मतदान करना है ताकि दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके। लेकिन सारी मेहनत धरी की धरी रह गई।
अब राज्यसभा चुनाव के इन नतीजों के साथ झारखंड की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद INDIA गठबंधन दूसरी सीट नहीं बचा पाया, जबकि NDA ने सीमित संख्या बल के बावजूद एक सीट अपने खाते में डालकर राजनीतिक बढ़त हासिल कर ली।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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