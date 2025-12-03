अब लोकभवन, झारखंड में बदला गया राजभवन बिल्डिंग का नाम; क्या थी वजह

Hindustan Hindi News
झारखंड की राजधानी रांची में एक बड़ी सरकारी इमारत है। यह इमारत पूरे 62 एकड़ में बनी हुई है। आज से पहले तक इसे राजभवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका आधिकारिक नाम लोकभवन कर दिया गया है।

Wed, 3 Dec 2025 12:47 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड की राजधानी रांची में एक बड़ी इमारत है। यह इमारत पूरे 62 एकड़ में बनी हुई है। आज से पहले तक इसे राजभवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका आधिकारिक नाम लोकभवन कर दिया गया है। यह आदेश देशभर में कॉलोनियल जमाने के टाइटल हटाने की एक पहल के रूप में जारी किया गया है।

यह बदलाव गृह मंत्रालय के आदेश पर किया गया है। आदेश में देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोकभवन और राज निवास का नाम बदलकर लोक निवास करने के निर्देशों के बाद हुआ है। झारखंड राजभवन की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिनिस्ट्री के इस बारे में कम्युनिकेशन और गवर्नर संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी के बाद इसका नाम बदलकर लोकभवन कर दिया गया है।

रांची के बीचों-बीच, मेन राजभवन कॉम्प्लेक्स 52 एकड़ में फैला है और ऑड्रे हाउस 10 एकड़ में फैला है। राजभवन का कंस्ट्रक्शन 1930 में शुरू हुआ था और मार्च 1931 में लगभग 7 लाख रुपये की लागत से पूरा हुआ था।

