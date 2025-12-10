झारखंड राजभवन का नाम बदलकर बिरसा भवन रखा जाए, मंत्री ने रखा प्रस्ताव
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया कि रांची का मुख्य राज भवन अब भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ‘बिरसा भवन’ और दुमका का राज भवन संताल विद्रोह के नायकों सिदो-कान्हू के नाम पर ‘सिदो-कान्हू भवन’ कहलाएगा।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बुधवार को विधानसभा में खड़े हुए और प्रस्ताव रख दिया कि रांची का राज भवन अब बिरसा भवन कहलाएगा।
दो राज भवनों के नए नाम प्रस्तावित
मंत्री ने सदन में कहा कि रांची का मुख्य राज भवन का नाम बिरसा भवन होगा, भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में। वहीं दुमका का राज भवन सिदो-कान्हू भवन कहलाएगा, संताल विद्रोह के नायकों सिदो और कान्हू मुरमू के नाम पर होगा।
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज भवन राज्य सरकार की संपत्ति है। संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति गवर्नर में होती है, इसलिए उनका कार्यालय भी राज्य का हिस्सा है। संपत्ति पर नाम रखने का पूरा अधिकार राज्य सरकार को है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर को पूरे देश में सभी राज भवनों का नाम लोक भवन करने का आदेश दिया था। झारखंड ने भी तुरंत इसे लागू कर दिया। लेकिन अब राज्य सरकार ने अपना अलग प्रस्ताव पेश कर दिया है।
रांची का राज भवन 52 एकड़ में फैला है। इसके साथ 10 एकड़ में ऑड्रे हाउस भी है। इसकी नींव 1930 में पड़ी थी और मार्च 1931 में सिर्फ 7 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हो गया था।