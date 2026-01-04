Hindustan Hindi News
झारखंड के रेलवे पुल के दो पिलरों को क्या हुआ? रद्द हो गईं ये ट्रेनें, निकलने से पहले चेक करिए

संक्षेप:

रांची रेलमंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया की पुल वाली सूचना सही है। हल्की दरार है फिर भी सुरक्षा कारणों से इस लाइन में ट्रेन का आवागमन रोक दिया है। लोहरदगा मेमू पैसेंजर को नागजुवा स्टेशन से चलाया जा रहा है। राजधानी एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

Jan 04, 2026 06:42 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के रेलवे ब्रिज के दो पिलरों में आई दरारों के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पुल नंबर 115 के पिलर नंबर चार और पांच में दरार आई है जिसके बाद सुरक्षा कारणों के चलते कई ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया। रेलवे की ओर से बकायदा आदेश जारी किया गया है। लोहरदगा से गुजरने वाली ट्रेनों को रद्द करने का आदेश आ गया है।

दो पिलरों में आई दरार

आज पुल नंबर 115 के पिलर नंबर चार और पांच में दरार आ गई। दरार के बाद ट्रेनों का इस पर परिचालन रोक दिया गया है। फिलहाल दो पिलरों में दरार आने की सूचन है। लोहरदगा के गुजरने वाली इन ट्रेनों को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया है। सूचना मिलने पर रेलवे की तकनीकी टीम जांच के लिए पहुंच गई है। रांची रेलमंडल की सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया की पुल वाली सूचना सही है। हल्की दरार है फिर भी सुरक्षा कारणों से इस लाइन में ट्रेन का आवागमन रोक दिया है। लोहरदगा मेमू पैसेंजर को नागजुवा स्टेशन से चलाया जा रहा है। राजधानी एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

इन ट्रेनों का परिचालन हुआ रद्द

➤ट्रेन नंबर: (68017/68018), (68027/68028), (68039/68040), और (68037/68038) लोहरदगा (LAD) से 04.01.2026 से 07.01.2026 तक रद्द रहेंगी।

➤ऊपर दी गई ट्रेनें नगझुआ (NJA) स्टेशन तक ही चलेंगी और वहीं से वापस शुरू होंगी (यानी ये ट्रेनें लोहरदगा तक नहीं जाएंगी)।

➤ट्रेन नंबर 18635: यह ट्रेन 05.01.2026 से 07.01.2026 तक रद्द रहेगी।

➤ट्रेन नंबर 18636 एक्सप्रेस: यह ट्रेन 05.01.2026 से 08.01.2026 तक रद्द रहेगी।

