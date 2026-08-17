झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच आज होगी 7वें दौर की बात; भूख हड़ताल का 15वां दिन

झारखंड में पिछले 24 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों के मुद्दों का आज समाधान निकल सकता है। हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों को 17 अगस्त को फिर वार्ता के लिए बुलाया है। प्रदर्शनकारी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं।

झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को सोमवार को फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। यह फैसला यहां प्रदर्शन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) और अपर जिला मजिस्ट्रेट (कानून-व्यवस्था) की छात्रों के साथ बैठक के बाद लिया गया। इससे पहले 9 अगस्त को हुई पिछली दौर की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल सका था। सोमवार को प्रदर्शन 24वें दिन में प्रवेश कर गया। बता दें कि छात्र नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने की घोषणा की है।

एक अधिकारी ने कहा, “प्रदर्शनकारियों को 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है। छात्रों को उनके कानूनी सलाहकार के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है।”

इससे पहले झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच छह दौर की बातचीत हो चुकी है, जो हर बार बेनतीजा रही है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र संगठन 'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य अतिथि गृह में सरकार के साथ फिर से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे।

हम बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं : रवींद्र पासवान 'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' के नेता रवींद्र पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि वार्ता उनके कानूनी सलाहकार की मौजूदगी में होगी। पासवान ने कहा कि हम निश्चित रूप से वार्ता के लिए जाएंगे क्योंकि हम इस मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए चाहते हैं। लेकिन हम दो मांगों पर अडिग हैं-भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच और जेएसएससी-सीजीएल (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय) परीक्षा रद्द करना। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करने वाले छात्र प्रतिनिधिमंडल में कितने छात्र होंगे, इसकी घोषणा सोमवार को की जाएगी।