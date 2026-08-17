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झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच आज होगी 7वें दौर की बात; भूख हड़ताल का 15वां दिन

By Praveen Sharma
रांची, भाषा
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झारखंड में पिछले 24 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों के मुद्दों का आज समाधान निकल सकता है। हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों को 17 अगस्त को फिर वार्ता के लिए बुलाया है। प्रदर्शनकारी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं।

Devendra Nath Mahto on hunger strike
भूख हड़ताल पर बैठे देवेन्द्र नाथ महतो

झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को सोमवार को फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। यह फैसला यहां प्रदर्शन स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) और अपर जिला मजिस्ट्रेट (कानून-व्यवस्था) की छात्रों के साथ बैठक के बाद लिया गया। इससे पहले 9 अगस्त को हुई पिछली दौर की वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल सका था। सोमवार को प्रदर्शन 24वें दिन में प्रवेश कर गया। बता दें कि छात्र नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने की घोषणा की है।

एक अधिकारी ने कहा, “प्रदर्शनकारियों को 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है। छात्रों को उनके कानूनी सलाहकार के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है।”

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इससे पहले झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच छह दौर की बातचीत हो चुकी है, जो हर बार बेनतीजा रही है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र संगठन 'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य अतिथि गृह में सरकार के साथ फिर से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे।

हम बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं : रवींद्र पासवान

'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' के नेता रवींद्र पासवान ने संवाददाताओं से कहा कि वार्ता उनके कानूनी सलाहकार की मौजूदगी में होगी। पासवान ने कहा कि हम निश्चित रूप से वार्ता के लिए जाएंगे क्योंकि हम इस मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए चाहते हैं। लेकिन हम दो मांगों पर अडिग हैं-भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच और जेएसएससी-सीजीएल (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय) परीक्षा रद्द करना। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करने वाले छात्र प्रतिनिधिमंडल में कितने छात्र होंगे, इसकी घोषणा सोमवार को की जाएगी।

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देवेंद्र नाथ महतो बोले- बातचीत का परिणाम सकारात्मक होगा

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, ''भूख हड़ताल के 15वें दिन स्थिति बेहद नाज़ुक और अंतिम चरण में है। कल सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि इस बातचीत का परिणाम सकारात्मक होगा और शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को वह दर्द, संघर्ष और कठिनाई न झेलनी पड़े, जो आज कई युवा झेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी बने, जिसके लिए किसी विद्यार्थी को अपने हक के लिए इतना संघर्ष न करना पड़े। शिक्षा व्यवस्था में ऐसा स्थायी सुधार हो, जिसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी मिले।''

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लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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