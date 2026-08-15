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झारखंड प्रोटेस्ट: छात्रों का CM आवास घेरने का ऐलान, मांगा सोरेन का इस्तीफा

By Krishna Bihari Singh
भाषा, रांची
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झारखंड में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जारी आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। 

Jharkhand Protest
झारखंड में छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है।

झारखंड में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के संगठन जेपीएससी-जेएसएसी रिफॉर्म्स मंच ने घोषणा की है कि छात्र 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। छात्रों ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग की। छात्रों ने कांग्रेस और झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

समर्थन वापस ले कांग्रेस, राहुल-सोरेन का जलाएंगे पुतला

प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करने के ऐलान के साथ ही यह भी कहा कि यदि झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं तो कांग्रेस को हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। छात्रों ने घोषणा की कि वे 16 अगस्त को हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला भी जलाएंगे।

हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा

छात्रों ने कांग्रेस और झामुमो पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को रांची की सड़कों पर तिरंगा मार्च निकाला। छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों के साथ मार्च किया और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की CBI जांच की मांग दोहराई।

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नेता देवेंद्र महतो का आरोप, तिरंगा यात्रा से रोका

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया। पुलिस ने उनको सदर अस्पताल से बाहर नहीं जाने दिया। गौरतलब है कि देवेंद्र नाथ महतो 14 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं JPSC-JPSSC रिफॉर्म मंच ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं है वरन अवसरों की असमानता, भ्रष्टाचार और अन्याय से भी आजादी है। युवाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए यही लोकतंत्र की असली ताकत है।

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राज्यपाल की दो-टूक, कड़े कदम उठाए सरकार

इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुमका पुलिस लाइंस में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ियां किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। पेपर लीक होने से कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं का मनोबल और उनका भविष्य प्रभावित होता है। झारखंड सरकार को परीक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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