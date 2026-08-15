झारखंड प्रोटेस्ट: छात्रों का CM आवास घेरने का ऐलान, मांगा सोरेन का इस्तीफा
झारखंड में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जारी आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है।
झारखंड में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के संगठन जेपीएससी-जेएसएसी रिफॉर्म्स मंच ने घोषणा की है कि छात्र 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। छात्रों ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग की। छात्रों ने कांग्रेस और झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
समर्थन वापस ले कांग्रेस, राहुल-सोरेन का जलाएंगे पुतला
प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करने के ऐलान के साथ ही यह भी कहा कि यदि झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं तो कांग्रेस को हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। छात्रों ने घोषणा की कि वे 16 अगस्त को हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला भी जलाएंगे।
हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा
छात्रों ने कांग्रेस और झामुमो पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को रांची की सड़कों पर तिरंगा मार्च निकाला। छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों के साथ मार्च किया और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की CBI जांच की मांग दोहराई।
नेता देवेंद्र महतो का आरोप, तिरंगा यात्रा से रोका
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोक दिया। पुलिस ने उनको सदर अस्पताल से बाहर नहीं जाने दिया। गौरतलब है कि देवेंद्र नाथ महतो 14 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं JPSC-JPSSC रिफॉर्म मंच ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं है वरन अवसरों की असमानता, भ्रष्टाचार और अन्याय से भी आजादी है। युवाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए यही लोकतंत्र की असली ताकत है।
राज्यपाल की दो-टूक, कड़े कदम उठाए सरकार
इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुमका पुलिस लाइंस में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ियां किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। पेपर लीक होने से कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं का मनोबल और उनका भविष्य प्रभावित होता है। झारखंड सरकार को परीक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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