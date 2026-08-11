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विधानसभा का घेराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले; छात्रों के मार्च में कब-कब क्या हुआ

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, रांची
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जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के साथ झड़प में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। 

विधानसभा का घेराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले; छात्रों के मार्च में कब-कब क्या हुआ
झारखंड में छात्रों के विधानसभा मार्च की पूरी कहानी

जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को राज्यभर से आए हजारों छात्र सोमवार को राजधानी रांची की सड़क पर उतर आए। विधानसभा से लेकर जगन्नाथपुर मंदिर तक डटे रहे। झारखंड विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन करने निकले विद्यार्थियों पर पुलिस ने एतिहाती तौर पर पांच घंटे के भीतर तीन बार लाठीचार्ज किया। इससे पहले पुलिसकर्मियों ने छात्रों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के जमीनी और आकाशी नौ गोले दागे थे। इसके बाद मची अफरा-तफरी में आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हुए। वहीं, कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए।

घायलों का जगन्नाथपुर मंदिर के पास खड़ी की गई एंबुलेंस में मेडिकल टीम प्राथमिक उपचार की। छात्रों के समर्थन में देश के कई राज्यों से भी विद्यार्थी घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जगन्नाथपुर, आनीटोला, तिरिल, सरना टोली और आसपास के इलाके की अधिसंख्य दुकानें बंद रहीं। मुख्य मार्ग से जुड़ीं आसपास की सभी लूपलाइन पर वाहनों की आवाजाही दस घंटे तक तक पूरी तरह ठप रही। वहीं, शाम छह बजे तक कुछ देर के लिए रास्ता खुलने पर इस मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई और वाहनों की लंबी कतार लगी रही। प्रदर्शन से आसपास का इलाका पूरी तरह से प्रभावित रहा। इससे पूर्व दिन के 11 बजे पुराना विधानसभा के पास छात्र नारेबाजी करते हुए विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे।

जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के साथ झड़प में घायल विद्यार्थी और जवान।

विधायक आवास के पास से खदेड़ा

योगदा सत्संग के पास लगी बैरिकेडिंग के पास छात्रों ने घंटों प्रदर्शन किया। शाम चार बजे छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर दौड़ गए। सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए छात्र विधानसभा गेट के पास पहुंच गए। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकना चाहा। लेकिन, छात्र विधानसभा गेट के भीतर प्रवेश करने लगे। पुलिसकर्मियों ने पहले चार आंसू गैस के गोले दागे, ताकि भीड़ तितर-बितर हो सके। मगर, छात्रों की भीड़ गेट तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्च कर दी। इससे छात्र इधर-उधर भागने लगे। इसके बाद सभी छात्र बारिश के बाद भी विधायक आवास के समीप सड़क पर बैठ गए। रात में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, मगर छात्र अपनी मांगों के समर्थन में सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद पुलिस ने शाम सात बजे लाठाचार्ज कर दिया। छात्रों को जगन्नाथपुर मंदिर तक खदेड़ा। इस दौरान छात्रों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची। जिसकी वजह से वाहनों की फिर आवाजाही प्रभावित रही।

1500 जवान, फिर भी विस तक पहुंचे छात्र

रांची पुलिस की ओर से विधानसभा घेराव में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। बिरसा चौक से विधानसभा तक डेढ़ हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। एसएसपी राकेश रंजन, सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अलावा आधा दर्जन डीएसपी और एक दर्जन इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा में लगाए गए थे। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भीड़ में सादे लिबास में भी थे। इसके बावजूद बैरिकेडिंग तोड़ते रहे छात्र, लेकिन तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका नहीं। जिसकी वजह से छात्र विधानसभा गेट तक पहुंच गए और प्रदर्शन भी किया। विधानसभा का घेराव करने निकले छात्रों के समूह ने मार्ग पर चार जगह पर लगे इरिटेटिंग को उखाड़ फेंका हालांकि इस दौरान पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के हर संभव प्रयास में जुटी रही इसके बावजूद छात्र नहीं माने और मेडिकेटिंग की बाधा को पार करते हुए शाम में विधानसभा गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए।

तीन बैरिकेडिंग पार, फिर लाठीचार्ज

पुराना विधानसभा के पास से निकले हजारों छात्रों को पुलिस ने पहले मौसीबाड़ी के गोलंबर के पास लगे बैरिकेडिंग के पास पहुंचे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन, छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। उन छात्रों के साथ पुलिस की टीम भी लगी रही। इसके बाद जगन्नाथपुर मंदिर के पास निलांद्री भवन के पास भी पुलिस की ओर से बैरिकडिंग की गई थी। वहां पर पुलिस ने छात्रों को रोक किया। करीब एक घंटे तक छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया। सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। छात्र सरकार से परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। छात्रों ने उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। छात्रों को रोकने के लिए पुंदाग रोड के मुहाने और आगे योगदा सत्संग कॉलेज के गेट के पास बैरिकेडिंग की गई थी। दिन के दो बजे कुछ छात्र बैरिकेडिंग को फांद कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, जिसे पुलिस ने रोका तो छात्रों ने पत्थराव कर दिया। इसमें सिटी एसपी का बॉडीगार्ड फागू यादव को सिर में चोट लगी। फागू यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तो पुलिसकर्मियों ने लाठी चटकाई, जिसमें एक छात्र को सिर पर चोट लगी। इसके बाद कुछ छात्र पुलिसकर्मी के साथ उलझ गए और उनके साथ भी मारपीट कर दी। हालांकि, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आकाशी पांच आंसू गैस के गोले दागे थे।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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