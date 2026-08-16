रांची में छात्रों ने फूंका राहुल, सोरेन का पुतला; सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन अब तीखा होता नजर आ रहा है। रांची में छात्रों ने मार्च निकाल कर आक्रोश जताते हुए CM हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका।
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जारी छात्रों का विरोध प्रदर्शन तीखा होता जा रहा है। JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के विरोध प्रदर्शन के 23वें दिन छात्रों ने रांची में विरोध मार्च निकालकर सीएम हेमंत सोरेन, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। इस बीच एक छात्र नेता ने हेमंत सोरेन सरकार को आगाह करते हुए कहा कि आज छात्रों में गुस्सा देखा जा सकता है। अब तो हम भी इस गुस्से को काबू नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है।
प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सोरेन सरकार पर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आंदोलन के 23वें दिन प्रदर्शनकारियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला और वहां हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानी तो वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और सीएम के इस्तीफे की मांग करेंगे।
इस बीच SDM और ADM ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि सरकार से बातचीत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। ये अधिकारी हर दिन हमसे और हमारे साथियों से मिलने आते हैं। बातचीत या समझौते से जुड़ी कोई बात अब तक नहीं हुई है। हम लोग निष्पक्ष हैं। हमारी घोषणा भी निष्पक्ष है।
JPSC-JSSC सुधार मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि यदि सरकार 18 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानती है तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए छात्रों का एक ऐतिहासिक जमावड़ा होगा। हम सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि यदि मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं तो राहुल गांधी को JMM की अगुवाई वाले गठबंधन से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जब तक सरकार मांगों पूरा नहीं करती प्रदर्शन जारी रहेगा।
बता दें कि विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे प्रमुख छात्र संगठन 'JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच' का कहना है कि उसकी मुख्य मांगों में 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करना, सभी परीक्षाओं की CBI जांच कराना, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। यही नहीं छात्र वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर और व्हिसलब्लोअर संतोष कुमार मस्ताना के सस्पेंशन को रद्द करने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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