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रांची में छात्रों ने फूंका राहुल, सोरेन का पुतला; सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन अब तीखा होता नजर आ रहा है। रांची में छात्रों ने मार्च निकाल कर आक्रोश जताते हुए CM हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका।

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जारी छात्रों का विरोध प्रदर्शन तीखा होता जा रहा है। JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के विरोध प्रदर्शन के 23वें दिन छात्रों ने रांची में विरोध मार्च निकालकर सीएम हेमंत सोरेन, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। इस बीच एक छात्र नेता ने हेमंत सोरेन सरकार को आगाह करते हुए कहा कि आज छात्रों में गुस्सा देखा जा सकता है। अब तो हम भी इस गुस्से को काबू नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है।

प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सोरेन सरकार पर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। आंदोलन के 23वें दिन प्रदर्शनकारियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला और वहां हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानी तो वे 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और सीएम के इस्तीफे की मांग करेंगे।

इस बीच SDM और ADM ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि सरकार से बातचीत को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है। ये अधिकारी हर दिन हमसे और हमारे साथियों से मिलने आते हैं। बातचीत या समझौते से जुड़ी कोई बात अब तक नहीं हुई है। हम लोग निष्पक्ष हैं। हमारी घोषणा भी निष्पक्ष है।

JPSC-JSSC सुधार मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि यदि सरकार 18 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानती है तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए छात्रों का एक ऐतिहासिक जमावड़ा होगा। हम सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि यदि मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं तो राहुल गांधी को JMM की अगुवाई वाले गठबंधन से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जब तक सरकार मांगों पूरा नहीं करती प्रदर्शन जारी रहेगा।

बता दें कि विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे प्रमुख छात्र संगठन 'JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच' का कहना है कि उसकी मुख्य मांगों में 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करना, सभी परीक्षाओं की CBI जांच कराना, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। यही नहीं छात्र वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर और व्हिसलब्लोअर संतोष कुमार मस्ताना के सस्पेंशन को रद्द करने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं।

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लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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