झारखंड प्रोटेस्ट में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर, CCTV खंगालेगी पुलिस
झारखंड भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन में हुई झड़प में 14 पुलिसकर्मी घायल बताए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि वह असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी।
झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सोमवार को छात्रों ने विधानसभा की ओर से मार्च शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी विधानसभा के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो उनकी छात्रों से झूमाझटकी हो गई। पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी और आंसू गैस के गोले दागे। बाद में लाठीचार्ज हो गया। इसमें कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। झड़पों में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जाते हैं। पुलिस ने कहा कि वह हिंसा करने वालों की पहचान करेगी।
सीसीटीवी खंगालेगी पुलिस
रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन ने कहा कि पुलिस छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। इस प्रदर्शन के दौरान 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।
दोबारा लाठीचार्ज करने का आरोप
प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर विधानसभा के गेट नंबर-1 तक पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज किया। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लगभग एक किलोमीटर तक खदेड़-खदेड़ कर छात्रों को बर्बरतापूर्वक पीटा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की कार्रवाई में महिलाओं सहित उनके कई साथी घायल हुए हैं। छात्रों ने मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन से हटने से इनकार कर दिया है।
देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी
वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों के मार्च में हिस्सा ले रहे और बीते 9 दिन से अनशन कर रहे जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। उनको रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि महतों का ब्लड शुगर का स्तर काफी नीचे गिर गया है। उनका इमरजेंसी वार्ड में इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में महतो के साथ मौजूद उनके सहयोगी पंकज कुमार ने दावा किया कि विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान वह घायल हो गए थे।
सीएम हेमंत सोरेन की प्रदर्शनकारियों से अपील
वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने BJP नेताओं पर राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलनकारियों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सीएम सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आंदोलनकारियों से संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की। हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों को संयम और संवेदनशीलता के साथ संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की सराहना भी की।
BJP का आज झारखंड बंद का ऐलान
इस बीच झारखंड भाजपा ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में 11 अगस्त को झारखंड बंद की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सुबह 8 बजे से ही बंदी प्रारंभ हो जाएगी। झारखंड बंद के दौरान झारखंड पूरा ठप्प रहेगा। केवल जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। कांवरियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होने दी जाएगी। छात्र भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे है लेकिन हेमंत सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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