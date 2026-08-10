अभिजीत दीपके रांची में पुलिस लाठीचार्ज पर बोले, पर दिल्ली जैसी तल्खी नहीं
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि बार-बार प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ ही इतनी बेरहमी क्यों की जाती है? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजनीतिक पार्टियां प्रदर्शन करती हैं तब पुलिस लाठीचार्ज या आंसू गैस नहीं दागती है। छात्रों के आंदोलन के खिलाफ आखिर इतनी बेरहमी क्यों की जा रही है? हालांकि झारखंड छात्रों के प्रोटेस्ट पर CJP और अभिजीत दीपके की दिल्ली जैसी तल्खी नजर नहीं आ रही है।
क्या बोले अभिजीत दीपके?
अभिजीत दीपके ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा- झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर इतनी बेरहमी से बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है? जब राजनीतिक दल प्रदर्शन करते हैं तब तो पुलिस को लाठीचार्ज या आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा जाता है। फिर छात्रों के खिलाफ ही बार-बार ऐसा बल प्रयोग क्यों किया जाता है?
आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया
बता दें कि परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सोमवार को रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विधानसभा मार्च के दौरान कई बैरिकेड तोड़ दिए और झारखंड विधानसभा के पास पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। छात्रों का कहना था कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था फिर भी उन पर लाठियां बरसाई गईं।
झारखंड के प्रोटेस्ट से दूर है सीजेपी
हालांकि कुछ दिन पहले ही नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में आंदोलन करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से दूर है। रांची में सोमवार को हुए लाठीचार्ज पर सीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। बाद में अभिजीत दीपके ने रस्म अदायगी के तौर पर एक छोटा बयान जारी किया। गौर करने वाली बात यह भी कि CJP के दूसरे नेता कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाते हुए जंतर-मंतर पर बल प्रयोग को लेकर केंद्र को घेरने में ही बिजी रहे।
नहीं नजर आ रही है CJP की जंतर-मंतर वाली दमदारी
लाठीचार्ज पर आए बयान से पहले अभिजीत दीपके का एक छोटी पोस्ट सामने आई। एक पोस्ट में दीपके ने देवेंद्र नाथ महतो के मार्च में शामिल होने के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- झारखंड छात्रों के साथ एकजुटता। सवाल यह कि खुद को छात्रों का हिमायती बताने वाली कॉकरोच जनता पार्टी झारखंड में प्रदर्शन से दूर क्यों है। ऐसे में जब रांची में आईसा समेत कई छात्र संगठन आवाज बुलंद कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर-मंतर वाली दमदारी के साथ नजर नहीं आ रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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