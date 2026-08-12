झारखंड सरकार को BJP की कड़ी चेतावनी, एक हफ्ते में CBI जांच नहीं तो…
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने हेमंत सोरेन सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि एक हफ्ते में सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की गई तो…
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता रघुबर दास ने हेमंत सोरेन सरकार तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 6 वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में बड़े घोटाले हुए हैं। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि यदि सरकार एक हफ्ते के भीतर अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती है तो वह खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।
6 वर्षों में बड़े भर्ती घोटाले- रघुवर दास
बता दें कि हजारों छात्र 'JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच' के बैनर तले बीते 19 दिनों से झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रघुवर दास ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनकारी छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के दौरान पिछले 6 वर्षों में बड़े पैमाने पर भर्ती घोटाले हुए हैं। सरकार राज्य के युवाओं के भविष्य से खेल रही है।
अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी
इसके साथ ही उन्होंने अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलनकारी रघुवर दास चेतावनी देता है कि यदि झारखंड सरकार एक हफ्ते के भीतर परीक्षाओं में गड़बड़ियों की CBI जांच की सिफारिश नहीं करती है तो मुझको भी यहां भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं खुद भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं यह विरोध तब तक जारी रखूंगा जब तक भरोसा नहीं मिल जाता कि छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं पड़ेगा…
एक और मांग पर उठा शोर
इसके साथ ही रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार से एक बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि 2024 में आबकारी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए दौड़ के दौरान जान गंवाने वाले 19 उम्मीदवारों के परिवारों के लिए भी सरकार को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजे देना चाहिए। रघुवर दास की इस मांग का प्रदर्शनकारियों ने जमकर समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों के बीच खूब तालियां बजी और जमकर शोर उठा।
रघुवर दास की एंट्री से गरमाया माहौल
गौर करने वाली बात यह कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कराने के आरोपों में पहले ही हेमंत सोरेन सरकार विपक्षी भाजपा के निशाने पर है। अब पूरे प्रकरण में पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रह चुके भाजपा के कद्दावर नेता रघुवर दास की एंट्री से सियासी माहौल गरमा गया है। पहले भी सूबे की सियासत में रघुवर दास की वापसी को लेकर चर्चाएं गर्म रही है। अब रघुवर दास के छात्रों के साथ फ्रंट फुट पर आ जाने से आंदोलन के और तेज होने के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।