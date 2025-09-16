छात्रों की संख्या और सेक्शन होंगे सीमित; CBSE ने स्कूलों की इस मर्जी पर लगाई रोक

स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सेक्शन यानी क्लासेस की संख्या स्कूल के कुल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर तय की जाएगी। यानी स्कूल में जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। हर तीन अतिरिक्त सेक्शन के लिए स्कूल में कम से कम 400 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्पेट एरिया (कक्षा) अनिवार्य होगा।

निजी स्कूल अब अपनी मर्जी से कक्षाओं में आधा दर्जन सेक्शन नहीं बना सकेंगे। सेक्शन बनाने में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अबतक स्कूल छात्रों की संख्या के आधार पर सेक्शन जोड़ते चले जाते थे। सीबीएसई ने इस बाबत स्कूलों को गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन स्कूलों के बुनियादी ढांचे को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लाई गई है।

स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सेक्शन यानी क्लासेस की संख्या स्कूल के कुल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर तय की जाएगी। यानी स्कूल में जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। हर तीन अतिरिक्त सेक्शन के लिए स्कूल में कम से कम 400 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्पेट एरिया (कक्षा) अनिवार्य होगा,ताकि विद्यार्थियों को प्रर्याप्त जगह मिल सके। इस नियम से अब छोटे स्कूलों को अपने भवन क्षेत्र को बढ़ाना पड़ सकता है, जबकि बड़े स्कूलों को अपनी सुविधाओं को और पुख्ता करना होगा

सीबीएसई की गाइडलाइन के मुताबिक, हर स्कूल में 112 वर्ग मीटर का पुस्तकालय होना जरूरी है, जहां छात्र किताबों के जरिए नई चीजें सीख सकें। कक्षा 6 से 10 तक के लिए विज्ञान, गणित और कंप्यूटर लैब अनिवार्य हैं ताकि प्रायोगिक ज्ञान भी बढ़े। 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब भी शामिल की गई हैं।