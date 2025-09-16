Jharkhand private schools can not make extra sections students strength limit cbse issues new guidelines छात्रों की संख्या और सेक्शन होंगे सीमित; CBSE ने स्कूलों की इस मर्जी पर लगाई रोक, Jharkhand Hindi News - Hindustan
छात्रों की संख्या और सेक्शन होंगे सीमित; CBSE ने स्कूलों की इस मर्जी पर लगाई रोक

स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सेक्शन यानी क्लासेस की संख्या स्कूल के कुल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर तय की जाएगी। यानी स्कूल में जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। हर तीन अतिरिक्त सेक्शन के लिए स्कूल में कम से कम 400 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्पेट एरिया (कक्षा) अनिवार्य होगा। 

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, जमशेदपुरTue, 16 Sep 2025 10:02 AM
निजी स्कूल अब अपनी मर्जी से कक्षाओं में आधा दर्जन सेक्शन नहीं बना सकेंगे। सेक्शन बनाने में निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अबतक स्कूल छात्रों की संख्या के आधार पर सेक्शन जोड़ते चले जाते थे। सीबीएसई ने इस बाबत स्कूलों को गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन स्कूलों के बुनियादी ढांचे को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लाई गई है।

स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के सेक्शन यानी क्लासेस की संख्या स्कूल के कुल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर तय की जाएगी। यानी स्कूल में जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। हर तीन अतिरिक्त सेक्शन के लिए स्कूल में कम से कम 400 वर्ग मीटर का अतिरिक्त कार्पेट एरिया (कक्षा) अनिवार्य होगा,ताकि विद्यार्थियों को प्रर्याप्त जगह मिल सके। इस नियम से अब छोटे स्कूलों को अपने भवन क्षेत्र को बढ़ाना पड़ सकता है, जबकि बड़े स्कूलों को अपनी सुविधाओं को और पुख्ता करना होगा

सीबीएसई की गाइडलाइन के मुताबिक, हर स्कूल में 112 वर्ग मीटर का पुस्तकालय होना जरूरी है, जहां छात्र किताबों के जरिए नई चीजें सीख सकें। कक्षा 6 से 10 तक के लिए विज्ञान, गणित और कंप्यूटर लैब अनिवार्य हैं ताकि प्रायोगिक ज्ञान भी बढ़े। 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब भी शामिल की गई हैं।

48 वर्ग मीटर का वेलनेस रूम हर स्कूल में होना चाहिए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य ध्यान रखा जा सके। संगीत, कला, खेल और अन्य गतिविधियों के लिए 216 वर्ग मीटर का एक बड़ा हॉल या चार अलग-अलग कमरे होने चाहिए। हालांकि जमशेदपुर के अधिकतर बड़े स्कूलों में यह सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन अधिकतर नए स्कूलों में इनका अब भी अभाव है। नए स्कूलों को अपने ढांचे को इन मानकों के मुताबिक अपग्रेड करना होगा।यह सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई की टीम इन स्कूलों का निरीक्षण भी करेगी।