स्पीड पोस्ट की बुकिंग 23 दिनों में 76% शाखाओं से नहीं, झारखंड में ये क्या हो रहा?

संक्षेप:

झारखंड डाक परिमंडल के 4,109 शाखा डाकघरों में से 76% से अधिक में बीते नवंबर महीने में एक भी स्पीड पोस्ट की बुकिंग नहीं हुई, जो पारंपरिक डाक सेवा के प्रति लोगों की तेजी से घटती रुचि को दर्शाता है।

Tue, 2 Dec 2025 08:58 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांची
डाक विभाग की पारंपरिक सेवा के प्रति लोगों की रुचि तेजी से घट रही है। आलम यह है कि झारखंड डाक परिमंडल के आंकड़ों के अनुसार बीते 1 से 23 नवंबर 2025 के बीच 9 डिवीजनों के 4109 शाखा डाकघरों में से 3149 में एक भी स्पीड पोस्ट की बुकिंग नहीं हुई, यानी औसतन 76.64 फीसदी शाखाएं पूरे महीने ग्राहकों से स्पीड पोस्ट की एक भी बुकिंग नहीं ले सकीं।

पलामू डिवीजन की स्थिति सबसे खराब: सबसे खराब स्थिति पलामू डिवीजन की है, जहां 769 में से 704 शाखा डाकघरों में स्पीड पोस्ट बुकिंग शून्य रही यानी शून्य बुकिंग का प्रतिशत 91.55 दर्ज हुआ, जो लोगों के रुझान में तेज गिरावट को दिखाता है। वहीं, गुमला (89.72%), गिरिडीह (85.93%), सिंहभूम (82.11%) और संताल परगना (78.98%) में भी अधिकांश बीओ निष्क्रिय रहे, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोग अब डाक विभाग की सेवा का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं।

डेनमार्क में सरकारी डाक सेवा 30 दिसंबर को अपना आखिरी पत्र बांटेगी

डेनमार्क में लगभग चार शताब्दी पुरानी सरकारी डाक सेवा इस वर्ष 30 दिसंबर को अपना आखिरी पत्र बांटेगी और इसके बाद देश में पारंपरिक डाक वितरण पूरी तरह थम जाएगा। यूरोप के इस देश में सन 2000 के बाद से पत्रों की संख्या 90 प्रतिशत से ज्यादा घट चुकी है, जिससे यह सेवा आर्थिक रूप से बोझ बन गई है। डाक कंपनी पोस्टनॉर्ड ने बताया कि 2024 में ही पत्रों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत और गिरावट दर्ज हुई, जिसके बाद सरकार और कंपनी दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब केवल पार्सल सेवा को ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही देशभर में लगे करीब 1,500 लाल डाक बक्सों को जून 2025 से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

डिजिटल और निजी सेवाओं की ओर झुकाव

जानकारों का कहना है कि लोग दस्तावेज भेजने के लिए अब ई-मेल, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और निजी कूरियर सेवाओं पर अधिक निर्भर हो रहे हैं, जिस कारण परंपरागत रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट की मांग कई सालों से घट रही है। विभाग खुद भी घटती मांग के कारण रजिस्टर्ड पोस्ट जैसी पुरानी सेवा को स्पीड पोस्ट में विलय करने और डिजिटल ट्रैकिंग, ओटीपी आधारित डिलीवरी व यूपीआई भुगतान जैसी सुविधाएं जोड़कर प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की कोशिश कर रहा है।

रांची डिवीजन की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर

रांची डिवीजन में 397 में से 138 शाखा डाकघर ऐसे रहे, जहां स्पीड पोस्ट की बुकिंग नहीं हुई यानी शून्य बुकिंग 34.76% रही, जो अन्य डिवीजनों की अपेक्षा बेहतर जरूर है, लेकिन ग्राहकों की सीमित भागीदारी को दर्शाता है। देवघर में 65.80% और धनबाद में 66.80% बीओ बिना बुकिंग के रहे, जिससे स्पष्ट है कि यहां भी आधे से अधिक शाखाओं तक स्पीड पोस्ट ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं।

