अवैध बिजली जलाने पर होगी कार्रवाई, झारखंड के पूजा पंडालों को लेना होगा कनेक्शन

जानकारी के अनुसार रांची में 200 से अधिक पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें काफी कम संख्या में बिजली के वैध कनेक्शन लिए जाते हैं। हालांकि सभी पंडालों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। प्रशासन के अनुसार दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पंडालों में जाते हैं।

पूजा पंडालों को बिजली का कनेक्शन लेना होगा। अनधिकृत रूप से बिजली जलाने पर वालों पर कार्रवाई होगी। ये निर्देश उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दिए हैं। उन्होंने पंडालों में बिजली के तार की जांच करने व अनधिकृत कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है।

जानकारी के अनुसार रांची में 200 से अधिक पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें काफी कम संख्या में बिजली के वैध कनेक्शन लिए जाते हैं। हालांकि सभी पंडालों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। प्रशासन के अनुसार दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पंडालों में जाते हैं। सभी सुरक्षित रहें इसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। कई बार कम गुणवत्ता वाले बिजली के तार, अवैध कनेक्शन और अन्य कारणों से बड़ी घटना होने की आशंका रहती है। ऐसे में सभी पूजा पंडालों को वैध रूप कनेक्शन लेने को कहा गया है। अधिकारियों को इसकी जांच के लिए कहा।

प्रशासन के अनुसार अवैध कनेक्शन लेने से बिजली की चोरी होती है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है। अवैध कनेक्शन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनसे बिजली का बिल वसूला जाएगा। इसके अलावा, अवैध कनेक्शन को तुरंत हटा दिया जाएगा।

● पूजा पंडालों को कनेक्शन लेकर ही बिजली का इस्तेमाल करने के निर्देश

● उपायुक्त ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दीं कई हिदायतें