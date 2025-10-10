jharkhand policemen family will get 10 lakh after death झारखंड के पुलिसकर्मियों की मौत पर मिलेंगे 10 लाख रुपए, पहले से है 1 करोड़ का बीमा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड पुलिस मुख्यालय और एसबीआई के अधिकारियों के बीच सैलरी पैकेज एमओयू से संबंधित सुविधाओं को लेकर नए सिरे से एमओयू किया गया है। अब झारखंड में पुलिसकर्मियों की आकस्मिक मौत पर 10 लाख रुपए मिलेंगे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 10 Oct 2025 07:02 AM
झारखंड पुलिस मुख्यालय और एसबीआई के अधिकारियों के बीच सैलरी पैकेज एमओयू से संबंधित सुविधाओं को लेकर नए सिरे से एमओयू किया गया है। पुलिस मुख्यालय सभागार में शुक्रवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एमओयू के बारे में जानकारी दी। मौके पर एसबीआई के पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी मौजूद थे।

डीजीपी ने बताया कि अब इस एमओयू के अंतर्गत 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) भी जोड़ा गया, जिसमें यदि किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से होती है, तो भी उनके परिजनों को 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। पहले से ही इस पैकेज में एक करोड़ का दुर्घटना बीमा, 1.60 लाख का जीवन बीमा कवरेज, एक करोड़ का पूर्ण विकलांगता कवरेज, 80 लाख की आशिक विकलांगता कवरेज शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2023 में हुए पहले एमओयू के बाद से अब तक 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों को आकस्मिक बीमा लाभ प्रदान किया गया है, जबकि एमओयू से पहले की घटनाओं में नौ परिवारों को यह लाभ मिला है।