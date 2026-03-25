नीदरलैंड से मंगाया ‘मौत’ का 50 पैकेट, रांची में पकड़ाया; क्या होता है LSD
झारखंड की रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के पंडरा ओपी पुलिस ने मंगलवार को हेहल डाकघर से नीदरलैंड से मंगाए गए महंगे नशीले पदार्थ लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (एलएसडी) का 50 पैकेट बरामद किया है।
झारखंड की रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के पंडरा ओपी पुलिस ने मंगलवार को हेहल डाकघर से नीदरलैंड से मंगाए गए महंगे नशीले पदार्थ लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (एलएसडी) का 50 पैकेट बरामद किया। इसका बाजार मूल्य चार लाख आंका गया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि एलएसडी की बरामदगी बीते 25 फरवरी को देवी मंडप रोड से गिरफ्तार कुमार अभिषेक और अविनाश मिश्र से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर हुई। दोनों को पुलिस ने दो दिन की रिमांड पर लिया है।
पूर्व में दोनों को 2.33 ग्राम एलएसडी के सौ पैकेट की डिलीवरी लेते समय गिरफ्तार किया गया था। जिसका बाजार मूल्य आठ लाख आंका गया था। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोनों डॉर्क वेब के जरिए क्रिप्टो करेंसी से एलएसडी का भुगतान करते थे और नीदरलैंड से यहां मंगाते थे। दोनों ने गिरफ्तारी के पहले ही एलएसडी के 50 और पैकेट मंगाए थे, लेकिन केस दर्ज किए जाने और जेल जाने के बाद उसकी डिलीवरी नहीं ले सके थे।
डीएसपी ने बताया कि दोनों से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं आखिर ये एलएसडी क्या होता है और ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है।
क्या होता है एलएसडी
लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड (LSD) एक अत्यंत शक्तिशाली मतिभ्रम करने वाली नशीली दवा है। यह एर्गोट फंगस से प्राप्त एक अर्ध-सिंथेटिक पदार्थ है, जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। व्यक्ति की सोचने-समझने की शक्ति को भ्रमित कर देता है, जिससे वे वास्तविक दुनिया से कट जाते हैं। इससे व्यक्ति को ऐसी चीजें दिख या सुनाई दे सकती हैं जो वास्तविक नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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