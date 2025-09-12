झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई 1 करोड़ की अवैध शराब

झारखंड के सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिमडेगा में एक ट्रक में लदकर जा रही अवैध शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। शराब ट्रक के अंदर कंटेनर में रखी गई थी। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने का आधार पर शुक्रवार को दिन में लगभग एक करोड़ से ज्यादा कीमत की अवैध शराब पकड़ी गई है। शराब केंटनर ने रखी हुई थी। पुलिस ने बताया कि एक तस्कर को गिरफ्त में लिया गया है। सिमडेगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त कर लिया है।