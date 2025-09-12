jharkhand police siezed 1 crore wirth liquour in simdega झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई 1 करोड़ की अवैध शराब, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand police siezed 1 crore wirth liquour in simdega

झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई 1 करोड़ की अवैध शराब

झारखंड के सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिमडेगा में एक ट्रक में लदकर जा रही अवैध शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। शराब ट्रक के अंदर कंटेनर में रखी गई थी। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 02:22 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ी गई 1 करोड़ की अवैध शराब

झारखंड के सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिमडेगा में एक ट्रक में लदकर जा रही अवैध शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। शराब ट्रक के अंदर कंटेनर में रखी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने का आधार पर शुक्रवार को दिन में लगभग एक करोड़ से ज्यादा कीमत की अवैध शराब पकड़ी गई है। शराब केंटनर ने रखी हुई थी। पुलिस ने बताया कि एक तस्कर को गिरफ्त में लिया गया है। सिमडेगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त कर लिया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सिमडेगा के एसपी एम अर्शी ने बताया कि उनको अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए अवैध शराब तस्कर से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि शराब कहां से लाई जा रही थी।