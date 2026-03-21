झारखंड में मिला वर्ल्ड वॉर 2 का अमेरिकी बम, डिफ्यूज करने के लिए सेना से गुहार
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सुवर्णरेखा नदी किनारे बालू खुदाई के दौरान एक विशाल अमेरिकी जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह बम अब भी सक्रिय है। इसे डिफ्यूज करने के लिए सेना से मदद मांगी गई है।
झारखंड पुलिस पूर्वी सिंहभूम जिले में सुवर्णरेखा नदी के किनारे से बालू की खुदाई के दौरान एक विशाल जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपड़ा नागुड़साई गांव में जब ग्रामीण बालू निकाल रहे थे तब उन्हें जमीन के नीचे यह बम मिला। पुलिस जांच में पुष्टि हुई है कि यह एक अमेरिकी बम है जो अभी भी सक्रिय है। इस खबर से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है। इस बम को डिफ्यूज करने के लिए पुलिस ने सेना से मदद मांगी है।
अभी भी है ऐक्टिव
पूर्वी सिंहभूम के एसपी (ग्रामीण) ऋषभ गर्ग ने बताया कि झारखंड पुलिस सुवर्णरेखा नदी के किनारे से बरामद द्वितीय विश्व युद्ध के समय के इस बम को निष्क्रिय करने के लिए सेना से मदद मांगेगी। रांची से आई बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम ने गुरुवार को बहरागोड़ा में उस जगह का मुआयना किया। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम ने अपनी छानबीन में पाया कि बम अभी भी ऐक्टिव है। यह काफी भारी है।
सेना से मांगी गई मदद
अधिकारी ने बताया कि बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम IED और छोटे विस्फोटकों को संभालने के लिए प्रशिक्षित है। यह बम पुराना हो गया है लेकिन अभी भी सक्रिय है। इसको सुरक्षित रूप से डिस्पोज किया जाना चाहिए। इसके सुरक्षित निपटान के लिए भारतीय सेना की विशेषज्ञता की जरूरत है। एसएसपी पीयूष पांडे ने सेना को पत्र लिखकर उसकी बम निरोधक इकाई से सहायता मांगी है।
द्वितीय विश्व युद्ध का है बम
अधिकारी ने बताया कि यह बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय का प्रतीत होता है। हालांकि यह कहां का बम है। इसकी पुष्टि होना बाकी है। इस बम के निपटान के लिए जरूरी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम ने पुलिस को बता दिया है कि इस शक्तिशाली बम को सामान्य बमों की तरह डिस्पोज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सेना के पास उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है।
अमेरिकी का बना होने के संकेत
वहीं बहरागोड़ा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। गांव के लोगों को इसके पास जाने या इसके साथ छेड़छाड़ करने की मनाही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गैस सिलेंडर जैसा दिखने वाला यह बम, पानिपाड़ा-नागुदसाई मार्ग पर रेत की खुदाई के दौरान मिला था। इस पर 'AN-M64 500 lb… American… unexploded' लिखा है। इससे संकेत मिल रहा है कि यह अमेरिका का बना हुआ कोई पुराना बम हो सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।