Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand police officer assaulted by drunk youths suffers head injuries
झारखंड में मेले का निरीक्षण कर रहे थे थाना प्रभारी, नशे में धुत युवकों ने घेरकर पीटा; सिर भी फोड़ दिया

झारखंड में मेले का निरीक्षण कर रहे थे थाना प्रभारी, नशे में धुत युवकों ने घेरकर पीटा; सिर भी फोड़ दिया

संक्षेप: झारखंड में मेले का निरीक्षण करने गए थाना प्रभारी को नशे में धुत युवकों ने जमकर पीटा। यहां तक कि उनका सिर भी फोड़ दिया। साथी पुलिसकर्मी उन्हें बचाकर अस्पताल ले गए, जहां उनके सिर में लगी चोटों का इलाज किया गया और टांके लगाए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sun, 2 Nov 2025 10:52 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, खूंटी
झारखंड में मेले का निरीक्षण करने गए थाना प्रभारी को नशे में धुत युवकों ने जमकर पीटा। यहां तक कि उनका सिर भी फोड़ दिया। साथी पुलिसकर्मी उन्हें बचाकर अस्पताल ले गए, जहां उनके सिर में लगी चोटों का इलाज किया गया और टांके लगाए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

झारखंड के खूंटी जिले के रानिया थाने के प्रभारी विकास कुमार जायसवाल पर रविवार को नशे में धुत कुछ युवकों ने हमला कर दिया। वह एक स्थानीय मेले में निरीक्षण करने गए थे। युवकों द्वारा हमला किए जाने से उनके सिर में चोटें आईं। अधिकारियों ने बताया कि यह

घटना लोहागढ़ा बाजार क्षेत्र में लगे मेले में दोपहर करीब 3 बजे हुई।

टोपरा के उपमंडल पुलिस अधिकारी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि थाना प्रभारी जायसवाल जब मेले का निरीक्षण करने गए थे तब कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और उनकी पिटाई की। वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे।

केरकेट्टा ने बताया कि जब जायसवाल और उनकी टीम मेले में पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हड़िया (स्थानीय चावल से बनी शराब) बेच रहे थे। इस दौरान कई युवक नशे में धुत होकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। यह देखकर पुलिस टीम ने हड़िया की बिक्री रोकने और भीड़ को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया। इसी बीच नशे में धुत युवकों ने अचानक जायसवाल पर हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद कांस्टेबलों ने थाना प्रभारी को युवकों से बचाया और उन्हें अस्पताल ले गए। वहां उनके सिर में लगी चोटों का इलाज किया गया और टांके लगाए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Jharkhand News
