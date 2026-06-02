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जाम लगा तो सस्पेंड होंगे जवान, CM हेमंत सोरेन की फटकार के बाद ऐक्शन मोड में पुलिस

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, रांची
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एसएसपी ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही के कारण सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हुई तो संबंधित कर्मियों को किसी भी हाल में बक्शा नहीं जाएगा।

जाम लगा तो सस्पेंड होंगे जवान, CM हेमंत सोरेन की फटकार के बाद ऐक्शन मोड में पुलिस

झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के औचक निरीक्षण के बाद रांची पुलिस के आला अधिकारी सोमवार को ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क पर उतरे। एसएसपी राकेश रंजन और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग मेन रोड, अलबर्ट एक्का चौक, सर्जना चौक, डेली मार्केट और अंजुमन प्लाजा तक पैदल ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सड़क पर बेतरतीब तीरके से वाहन पार्किंग और अव्यवस्था देखकर एसएसपी ने नाराजगी जतायी। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को फटकार लगायी।

एसएसपी ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं जाएगी। उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही के कारण सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हुई तो संबंधित कर्मियों को किसी भी हाल में बक्शा नहीं जाएगा। उन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सड़क पर वाहन खड़ा करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चालक पर न सिर्फ जुर्माना करें, बल्कि उनकी गाड़ी को भी जब्त करें। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री बिना कारकेड के आमजनों की तरह अकेले सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले थे। अव्यवस्था देखकर सीएम ने न सिर्फ नाराजगी जतायी, बल्कि पुलिसकर्मियों को डांट-फटकार भी लगायी थी।

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पोस्ट पर खड़ा नहीं रहें, सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करें

एसएसपी ने ट्रैफिक पोस्ट में तैनात पुलिसकर्मियों की भी जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी सिर्फ पोस्ट पर खड़े नहीं रहें। सड़क पर सक्रिय रहकर वाहनों की कतारों को लगातार गतिशील बनाए रखें, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। उन्होंने कहा कि अगर निरीक्षण के दौरान जवान पोस्ट पर आराम करते नजर आए तो उन्हें सीधे निलंबित किया जाएगा।

आमजनों से सहयोग की अपील - एसएसपी

एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नो पार्किंग क्षेत्रों में वाहन खड़ा न करें और शहर को जाम मुक्त बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने दोहराया कि यदि ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो आगे और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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यह भी दिए निर्देश

● नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए

● ऑटो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा बीच सड़क पर सवारी बिठाने या उतारने पर रोक लगाई जाए

● नियमों का पालन कराते समय आम नागरिकों के साथ शालीनता से पेश आने की भी हिदायत दी गई

● सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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