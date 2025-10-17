Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand police big success 2 naxalites surrendered
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 खूंखार नक्सलियों ने किया सरेंडर

संक्षेप: पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चतरा में TSPC के दो खूंखार नक्सलियो ने शुक्रवार को हथियार के साथ आईजी सुनील भास्कर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में टीएसपीसी नक्सली संगठन का एरिया कमांडर कुणाल और रोहिणी गंझू शामिल है।

Fri, 17 Oct 2025 02:57 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चतरा
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चतरा में टीएसपीसी के दो खूंखार नक्सलियो ने शुक्रवार को हथियार के साथ आईजी सुनील भास्कर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में टीएसपीसी नक्सली संगठन का एरिया कमांडर कुणाल और रोहिणी गंझू शामिल है। दोनों नक्सलियो ने एक एसएलआर, और एक ऑटोमैटिक राइफल के साथ सरेंडर किया है। नक्सलियों ने दो सौ कारतूस भी गोली भी पुलिस को सौंपे हैं।

सरेंडर करने वाले नक्सली कुणाल पर चतरा और पलामू में 16 से अधिक नक्सली मामले दर्ज हैं। रोहिणी पर भी एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इन दोनों का चतरा की कई वारदातों में इनका हाथ रहा है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के लगातार सफाए की कार्रवाई को देखते हुए इन्होंने सरेंडर किया है। झारखंड के साथ देश में नक्सली इलाकों में केंद्रीय पुलिस और स्थानीय पुलिस लगातार नक्सलियों के खटने में लगी हुई है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
