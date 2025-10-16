काला जादू का आरोप लगा महिला से गैंगरेप, गला दबाकर मार डाला; झारखंड में खौफनाक वारदात

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand police arrests three for gang rape and murder of woman

Thu, 16 Oct 2025 11:37 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, चाईबासा
झारखंड में एक खौफनाक घटना सामने आई है। तीन लोगों ने एक महिला पर काला जादू करने का आरोप लगाकर उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद गला दबाकर महिला को मार डाला। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में काला जादू करने का आरोप लगाकर 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप करने और हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पीड़िता ओडिशा के मयूरभंज जिले के घाघरबेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के 60 साल निवासी की दूसरी पत्नी थी। अधिकारी ने बताया कि वह पति से अलग रह रही थी।

जगन्नाथपुर के एसडीपीओ राफेल मुर्मू ने बताया कि घटना 12 अक्टूबर को हुई थी। उसके पति के बयान पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे घटना की जानकारी देर से मिली। एसडीपीओ ने बताया कि पिछले रविवार को तीनों आरोपियों ने उसके घर में उसके साथ रेप किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

जांच के दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बुधवार को महिला का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि एक आरोपी का एक साल का बेटा बीमार रहता था। उसने महिला को डायन बताया था।

12 अक्टूबर की रात को बच्चे का पिता अपने दो साथियों के साथ पीड़िता के घर में घुस गया और अपराध को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद वे शव को एक बांध के पास ले गए और उसे पत्थरों से ढक दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
