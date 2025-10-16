काला जादू का आरोप लगा महिला से गैंगरेप, गला दबाकर मार डाला; झारखंड में खौफनाक वारदात
संक्षेप: झारखंड में एक खौफनाक घटना सामने आई है। तीन लोगों ने एक महिला पर काला जादू करने का आरोप लगाकर उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद गला दबाकर महिला को मार डाला। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में काला जादू करने का आरोप लगाकर 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप करने और हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि पीड़िता ओडिशा के मयूरभंज जिले के घाघरबेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के 60 साल निवासी की दूसरी पत्नी थी। अधिकारी ने बताया कि वह पति से अलग रह रही थी।
जगन्नाथपुर के एसडीपीओ राफेल मुर्मू ने बताया कि घटना 12 अक्टूबर को हुई थी। उसके पति के बयान पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे घटना की जानकारी देर से मिली। एसडीपीओ ने बताया कि पिछले रविवार को तीनों आरोपियों ने उसके घर में उसके साथ रेप किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
जांच के दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बुधवार को महिला का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि एक आरोपी का एक साल का बेटा बीमार रहता था। उसने महिला को डायन बताया था।
12 अक्टूबर की रात को बच्चे का पिता अपने दो साथियों के साथ पीड़िता के घर में घुस गया और अपराध को अंजाम दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद वे शव को एक बांध के पास ले गए और उसे पत्थरों से ढक दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।