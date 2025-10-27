Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand police arrested commander ravindra ganjhu wife in criminal case
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, कमांडर रवींद्र गंझू की पत्नी गिरफ्तार

झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, कमांडर रवींद्र गंझू की पत्नी गिरफ्तार

संक्षेप: झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के कमांडर रवींद्र गंझू की पत्नी को आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहने के आरोप में झारखंड के लोहरदगा जिले से गिरफ्तार किया गया।

Mon, 27 Oct 2025 08:43 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
share Share
Follow Us on

झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के कमांडर रवींद्र गंझू की पत्नी को आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहने के आरोप में रविवार को झारखंड के लोहरदगा जिले से गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लातेहार और लोहरदगा में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों में वांछित ललिता देवी को जोबांग इलाके से गिरफ्तार किया गया।

इस मामले पर बात करते हुए लातेहार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुमार गौरव ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद देवी को जेल भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। देवी पहले भी जेल जा चुकी है, और वह लंबे समय से फरार थी। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि देवी का पति झारखंड का एक कट्टर माओवादी है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि लोहरदगा में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के पास भी गंझू के खिलाफ कई मामले लंबित हैं।

इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गंझू वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा है और झारखंड में माओवादी गतिविधियों को जारी रखने में उसकी अहम भूमिका रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।