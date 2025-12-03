Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand police arrested 2 jjmp member fro latehar 2 lakh bounty
झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, JJMP के 2 उग्रवादी गिरफ्तार
झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां की लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के दो सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान भी हो गई है।
Wed, 3 Dec 2025 02:15 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लातेहार
झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां की लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के दो सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान भी हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों उग्रवादियों की पहचान एरिया कमांडर सुनील उरांव और एरिया कमांडर मुकेश लोहरा के रूप में हुई है।
इस मामले की जानकारी देते हुए जिले के एसपी ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी लातेहार जिले के मनिका के बॉर्डर इलाके में हुई है। पुलिस ने बताया कि एयरिया कमांडर सुनील उरांव पर दो लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि मुकेश लोहरा पर कोई इनाम नहीं था।
