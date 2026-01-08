Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand police arrested 10 members of rahul dubey gang
झारखंड में बड़ी कार्रवाई, राहुल दुबे गैंग के 10 क्रिमिनल गिरफ्तार; हथियारों का जखीरा बरामद

झारखंड में बड़ी कार्रवाई, राहुल दुबे गैंग के 10 क्रिमिनल गिरफ्तार; हथियारों का जखीरा बरामद

संक्षेप:

झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

Jan 08, 2026 04:11 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
share Share
Follow Us on

झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पर्दाफाश करते हुए हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।

हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 4:30 बजे उरीमारी ओपी क्षेत्र अंतर्गत दसई मांझी के घर के पास फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग द्वारा ली गई थी। घटना के बाद पीड़ित के आवेदन पर बड़कागांव (उरीमारी ओपी) कांड संख्या 286/25 दर्ज कर जांच शुरू किया गया।

कांड के खुलासे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा उरीमारी, गिद्दी, बड़कागांव एवं केरेडारी थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया।

ये भी पढ़ें:झारखंड शराब घोटाले में ACB का ऐक्शन, गोवा से नवीन केडिया गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:झारखंड में खौफनाक वारदात! खूंटी में पड़हा राजा को गोलियों से भून डाला; आज बंद

इसी क्रम में 07 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर बड़कागांव फुटबॉल मैदान के पास छापेमारी की गई। यहां राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस बल ने घेराबंदी कर 10 अपराधियों को मौके से धर दबोचा। कुछ अंधेरे और जंगल का लाभ उठाकर फरार हो गए।

गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शिवराज उर्फ शिवा, प्रीत कुमार उर्फ पवन कुमार, पियूष कुमार सिंह, प्रेम कुमार, बादल, विक्रम कुमार राम, मोहित सिंह, राजू कुमार, विशाल कुमार एवं मनोज कुमार के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान फायरिंग में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए।

इस मामले में बड़कागांव (उरीमारी ओपी) कांड संख्या 01/26 के तहत आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।