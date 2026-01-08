झारखंड में बड़ी कार्रवाई, राहुल दुबे गैंग के 10 क्रिमिनल गिरफ्तार; हथियारों का जखीरा बरामद
झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पर्दाफाश करते हुए हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।
हजारीबाग पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 4:30 बजे उरीमारी ओपी क्षेत्र अंतर्गत दसई मांझी के घर के पास फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग द्वारा ली गई थी। घटना के बाद पीड़ित के आवेदन पर बड़कागांव (उरीमारी ओपी) कांड संख्या 286/25 दर्ज कर जांच शुरू किया गया।
कांड के खुलासे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा उरीमारी, गिद्दी, बड़कागांव एवं केरेडारी थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया।
इसी क्रम में 07 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर बड़कागांव फुटबॉल मैदान के पास छापेमारी की गई। यहां राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस बल ने घेराबंदी कर 10 अपराधियों को मौके से धर दबोचा। कुछ अंधेरे और जंगल का लाभ उठाकर फरार हो गए।
गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शिवराज उर्फ शिवा, प्रीत कुमार उर्फ पवन कुमार, पियूष कुमार सिंह, प्रेम कुमार, बादल, विक्रम कुमार राम, मोहित सिंह, राजू कुमार, विशाल कुमार एवं मनोज कुमार के रूप में की गई है। तलाशी के दौरान फायरिंग में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए।
इस मामले में बड़कागांव (उरीमारी ओपी) कांड संख्या 01/26 के तहत आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।