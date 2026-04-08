बोकारो में 3.15 करोड़ रुपये की गड़बड़ी, पुलिस विभाग का लेखाकार गिरफ्तार
झारखंड पुलिस विभाग के एक लेखाकार को मंगलवार को बोकारो जिले के एक कोषागार से वेतन वितरण के लिए निर्धारित 3 करोड़ से ज्यादा रुपये निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान कौशल कुमार पाण्डेय के रूप में हुई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
झारखंड पुलिस विभाग के एक लेखाकार को मंगलवार को बोकारो जिले के एक कोषागार से वेतन वितरण के लिए निर्धारित 3.15 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान कौशल कुमार पाण्डेय के रूप में हुई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
पुलिस ने क्या बताया
गड़बड़ी मिलने के बाद यह गिरफ्तारी बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर कोषागार अधिकारी गुलाब चंद उरांव द्वारा सोमवार को बोकारो स्टील सिटी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद हुई है। बोकारो के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) आलोक रंजन ने बताया कि कोषागार अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद हमने लेखाकार को गिरफ्तार किया। कोषागार के अभिलेखों और बैंक खातों के विवरण की जांच में पाया गया कि वेतन मद से 3.15 करोड़ रुपये निकाले गए थे। उन्होंने बताया कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 (मई 2024 से मार्च 2025) के लिए उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह के नाम पर निकाली गई और लेखाकार ने इसे अपनी पत्नी सहित अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया।
क्या बोले अतिरिक्त कलेक्टर
इस मामले पर अतिरिक्त कलेक्टर एमडी मुमताज अंसारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि उपेंद्र सिंह के नाम पर वेतन मद से धन निकासी सामान्य प्रक्रिया से मेल नहीं खाती और गंभीर अनियमितताओं की आशंका है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिन बैंक खातों में यह राशि भेजी गई है, उसमे से लेनदेन रोक देने के निर्देश दिए गए हैं। कोषागार कार्यालय के दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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