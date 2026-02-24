Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

18 साल में झारखंड में हुए 6 हवाई हादसे, 2 बार तो बाल-बाल बचे मुख्यमंत्री; कैसे बची जान

Feb 24, 2026 10:53 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में सोमवार की रात दर्दनाक हवाई हादसा सामने आया है। यहां एक एयर एंबुलेंस क्रैश हो गया और 7 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी झारखंड में हवाई हादसे हुए हैं। आइए जानते हैं झारखंड में हवाई हादसों का इतिहास।

18 साल में झारखंड में हुए 6 हवाई हादसे, 2 बार तो बाल-बाल बचे मुख्यमंत्री; कैसे बची जान

झारखंड के रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस सोमवार की देर शाम करीब 7:30 बजे चतरा में क्रैश हो गई। विमान में मरीज समेत कुल सात लोग सवार थे। इस हादसे में सातों यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। चतरा में हुए इस हादसे ने पिछले 18 साल में हुए कई हादसों की यादेंताजा कर दीं। दो बार तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हवाई हादसे में बाल-बाल बच गए थे।

2008 - बाबूलाल मरांडी, बोकारो

साल 2008 में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का हेलीकॉप्टर बोकारो में दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचा था। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

2010 - अर्जुन मुंडा, खूंटी

वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के हेलीकॉप्टर को खूंटी में आपात स्थिति में उतारना पड़ा। खराब मौसम और तकनीकी कारणों को इस इमरजेंसी लैंडिंग की वजह माना गया था। घटना में सभी यात्री सुरक्षित रहे।

ये भी पढ़ें:जिंदगी बचाने को भरी थी उड़ान, झारखंड एयर एम्बुलेंस क्रैश में किन 7 लोगों की मौत?
ये भी पढ़ें:ढाबा मालिक को बचाने के लिए उड़ा था वह एयर एंबुलेंस; झारखंड प्लेन क्रैश की कहानी

2022 में हेमंत सोरेन, रांची

वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रांची में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर हुआ। उड़ान के दौरान तकनीकी गड़बड़ी की आशंका के चलते पायलट ने सतर्कता बरतते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया।

2022 में गोड्डा में निजी हेलीकॉप्टर क्रैश

साल 2022 में गोड्डा में एक निजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह वीआईपी उड़ान नहीं थी।

2023 में देवघर में चार्टर प्लेन हार्ड लैंडिंग

साल 2023 में देवघर में एक चार्टर विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। विमान उतरते समय संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए।

क्या बताई गई हादसे की वजह

हादसे के पीछे मौसम खराब होना भी बताया जा रहा है। एयरपोर्ट निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इधर, डीजीसीए ने बताया कि हादसे की जांच काे एयर क्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम भेजी गई है।

संजय के परिजनों ने उठाए सवाल

संजय के परिजनों ने सवाल उठाया है कि जब मौसम खराब हो गया था तो एयर एंबुलेंस को उड़ान की अनुमति कैसे दी गई? क्या सुरक्षा मानकों का पालन हुआ? पूरा मामला गंभीर लापरवाही की आशंका पैदा करता है। इसकी उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।