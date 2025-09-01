Jharkhand people doing power theft electricity department is suffering 124 crore loss per month झारखंड में खूब हो रही बिजली चोरी, हर माह लग रही 124 करोड़ की चपत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में खूब हो रही बिजली चोरी, हर माह लग रही 124 करोड़ की चपत

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने निगम को लाइन लॉस घटाकर 13 फीसदी तक लाने का लक्ष्य दिया है। बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए निगम ने एंटी पावर थेप्ट (एपीटी) की 119 टीमें बना दी हैं। इनमें क्षेत्रीय स्तर तक के अधिकारी भी शामिल हैं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, जमशेदपुरMon, 1 Sep 2025 09:47 AM
झारखंड में बिजली चोरी और लाइन लॉस ने राज्य बिजली वितरण निगम की कमर तोड़ दी है। स्थिति यह है कि कुल 31.17 फीसदी तक बिजली का नुकसान हो रहा है। सिर्फ 1 फीसदी लाइन लॉस कम हो जाए तो हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपये की बचत संभव है। लेकिन फिलहाल निगम को हर माह लगभग 124 करोड़ का सीधा घाटा उठाना पड़ रहा है।

पिछले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) में इन टीमों ने राज्यभर में अभियान चलाकर 10,179 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 18.31 करोड़ जुर्माना लगा दिया है। इनमें से 12.83 करोड़ वसूले भी गए। 29 अगस्त को हुई कार्रवाई में 652 पर एफआईआर हुई और 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।

स्मार्ट मीटर से हो रही मॉनिटरिंग की कोशिश

लाइन लॉस कम करने और चोरी पर लगाम लगाने के लिए निगम लगातार तकनीकी सुधारों पर भी काम कर रहा है। अबतक 7,70,027 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। साथ ही 1 लाख ट्रांसफॉर्मर पर मीटरिंग सिस्टम लगाया गया है, ताकि बिजली की खपत और चोरी दोनों पर निगरानी रखी जा सके।

इन जगहों पर कार्रवाई

जमशेदपुर में 814 एफआईआर, 161.08 लाख का जुर्माना, 121.05 लाख की वसूली, चाईबासा में 727 एफआईआर, 84.78 लाख का जुर्माना, 64.19 लाख की वसूली, देवघर में 568 एफआईआर, 176.41 लाख का जुर्माना, 121.20 लाख की वसूली, साहिबगंज में 745 एफआईआर, 131.31 लाख का जुर्माना, 87.01 लाख की वसूली की गई है।